Hivatalosan is bejelentették, hogy új sorozatban tér vissza a Szex és New York, az HBO egyik legnépszerűbb kreálmánya.

A sorozat 2008-ban ért véget, majd két filmben is láthattunk az irigyelt amerikai barátnőket. A jól megszokott szereplőgárda a régi lesz, újra a képernyőn lesz Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) and Cynthia Nixon (Miranda) is, egyedül a Samanthát alakító Kim Cattrall marad távol az új sorozattól.

Az új sorozat And Just Like That... címen fog futni, összesen 10 részes lesz és az 50 év feletti barátok, Carrie, Miranda és Charlotte mindennapos kalandjait mutatja majd be a nézőknek.

- írja a Hollywood Reporter.

Ha minden jól megy, a forgatás tavasszal kezdődik New Yorkban.