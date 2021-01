Az egész országot megrázta Börcsök Enikő halálhíre. A színésznő éveken át súlyos vesebetegséggel küzdött, többször operálták. Még a halálos ágyán is a jövőt tervezgette.

Börcsök Enikő hősiesen küzdött a betegséggel, egészen az 53. születésnapjáig: január 28-án hajnalban örökre lehunyta szemét.



A Jászai Mari-díjas színésznő kétszer esett át vesetátültetésen, a második operáció volt sikeres, 2003 óta élt új vesével. Tavaly augusztusban derült ki, hogy ismét kezelésekre szorul. Akkor azt remélte, novemberben már újra a színpadon állhat.

A művésznő utolsó napjairól egy régi barátja nyilatkozott a Ripostnak:

"Több mint húsz éve ismertem Enikőt, az első vesetranszplantációja idején találkoztunk először. Rengeteget tett a Transzplantációs Alapítványért, önkéntesünk és kurátorunk is volt. Egy csodálatos, csupaszív nő volt, hihetetlen életszeretettel. Hétfőn beszéltem vele utoljára, akkor még nagyon bizakodó volt. Azt mondta, várja az újabb dialízist, bár a veséje leállt, tisztában volt vele, hogy egy kapott vese nem örök életű. Tervezte, hogy hol fogják dializálni. Szerdán újra hívtam, de akkor már nem ő vette fel a telefont, hanem az élettársa, József. Enikő a kórházban töltötte élete utolsó napját, szerdán már egész nap aludt, de a kedvesének megengedték, hogy mellette legyen és fogja a kezét. Nagyon szerettük őt, a gyerektáborokban is mindig segített önkéntesként. Elképesztő lelkesedéssel vetette bele magát a közös munkába. Imádták a szülők, a gyerekek, kevés csodálatosabb embert ismertem. Azután is játszott, alkotott, hogy először ki kellett venni a veséjét és három évig dializálták. Óriási veszteség, hogy elment" - mondta Börcsök Enikő bizalmasa.