Gyerekkoruk óta barátok, most pedig egy közös dalt készítenek. Tálos Tamás (TomWall) és Kalmár Gergely (Reijo) egy igazi klasszikust, Dj Antoine, Timati és Kalenna legnagyobb slágerét, a 'WELCOME TO ST.TROPEZ'-t gondolták újra, nem is akárhogyan.

A dal kapott egy új zenei alapot és egy új női énekest, a raprészt pedig újraírták a mai trendeknek megfelelően.

Az új Welcome to St. Tropezben minden együtt van ahhoz, hogy a nyár egyik gigaslágere legyen, amit most meg is hallgathattok. Mindeközben a szemeteket se csukjátok be, a klip látványvilága is kellemes meglepetéseket tartogat.