Sosem találkozott az apjával, a Billy Elliot története a saját táncos múltjára rímel, hollywoodi sztárszínésznőket vett feleségül, pedig csak egy elálló fülű, csúnya angol fiúnak tartja magát. Mindezekről, és még sok minden másról is olvashatsz cikkünkben a 35. születésnapját ünneplő Jamie Bellről!

1. Andrew James Matfin Bell néven született 1986. március 14-én az angliai Billingham-ben.

2. Az apja még a születése előtt otthagyta a családot, és az édesanyja egyedül nevelte fel őt és a nővérét. Az apjával sohasem találkozott.

3. A nagymamája, az anyja, a nagynénje és a nővére is foglalkozott komolyan tánccal. A nővérét sokszor elkísérte a táncóráira, és várakozás közben kint ő is utánozta a táncmozdulatokat. Egy idő után behívták, és hatéves korától ő is táncolni kezdett.

4. Az iskolában titokban tartotta a többiek előtt, hogy táncolni jár. Amikor kiderült, balerinának kezdték csúfolni.

5. Kilencévesen döntötte el, hogy színészkedni is akar. Az első profi szerepét a Bugsy Malone című, gyerekszereplőkkel eljátszatott gengsztervígjáték színpadi verziójában játszotta 1998-ban.

6. Több mint 2000 jelentkező közül választották ki élete első filmszerepére, ami rögtön a világhírt is meghozta a számára. A Billy Elliot története ráadásul sok részletében rímelt a saját sorsára is.

7. A Billy Elliotot rendező Stephen Daldry a film készítése során egyfajta pótapjává lett, és ez a viszony megmaradt közöttük a forgatás után is.

8. Az első feleségét, Evan Rachel Wood hollywoodi színésznőt egy filmfesztiválon ismerte meg, és amikor később együtt szerepeltek a Green Day együttes Wake Me Up When September Ends, már halálosan szerelmesek voltak egymásba. Hét, szünetekkel tarkított évig jártak együtt, majd összeházasodtak, de a frigy csak két évig tartott. Egy gyermekük született.

9. 2015 óta egy másik hollywoodi sztárszínésznő, a Fantasztikus Négyesben szereplő Kate Mara a párja, 2017 óta pedig a felesége is. Egy gyermekük született.

10. Nem igazán rajong Hollywoodért. Londonban és New Yorkban él, körülbelül fele-fele arányban.

11. Saját bevallása szerint nem akar többé táncos filmekben szerepelni. Kivéve akkor, ha elkészül a Moulin Rouge, vagy a Chicago folytatása.

12. Kiváló az énekhangja is, amit a Rocketman című filmben is bebizonyított, miközben Elton John legendás dalszerzőtársát, Bernie Taupint játszotta.

13. Nem tartja magát különösebben vonzónak: „Tudom, hogy egy 170 centis, elálló fülű északkelet-angliai srác vagyok."

14. Lelkes fociszurkoló, a kedvenc csapata az Arsenal.

15. Április 30-án debütál a neten a következő filmje, a rendkívül ígéretesnek tűnő, Bűntudat nélkül című konspirációs thriller.