Sonia 'Sonique' Clarke immár több mint harmincöt éve készít videóklipeket. Még 1985-ben adta ki debütáló kislemezét, a „Let Me Hold You" -t, amely igaz túl nagy sikereket nem ért el, viszont a producerek felfigyeltek rá.

Sonique a 90-es évek nagy részét DJ-ként töltötte London körül és saját dalokkal is próbálkozott. Az áttörést az "It Feel So Good" hozta meg a számára, mely hatalmas sláger lett és a slágerlisták élére is tört. Sonique a sikersorozatot "Sky" című számával folytatta, mellyel a brit slágerlista 2. helyéig jutott. Az évet az „I Put A Spell On You" újbóli kiadásával zárta, amely bejutott a első 10 legnépszerűbb dal közé.

Sonique ezután újabb számokkal jött ki, turnézott, mígnem 2009-ben mellrákot nem diagnosztizáltak nála. A műtét és a kemoterápia után visszatért a munkájához, és 2011-ben kiadta a „Sweet Vibrations" című albumot. Azóta különféle művészekkel dolgozik együtt, valamint az "It feels so Good" és az "I Put A Spell On You" című számaival zenei fesztiválokon is fellép.