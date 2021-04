Alig van napjainkban olyan szerző, akiért annyira odalenne a világ, mint Elena Ferrante. Az olvasók annak ellenére (vagy épp ezzel együtt) imádják, hogy kifejezetten kultuszellenes, és hosszú évek óta szigorúan őrzi az anonimitását. Bár nem az első munkája, de az átütő sikert a Nápolyi regények hozta meg számára, amelyből HBO-sorozat is készült, így a korábbi írásai is reflektorfénybe kerültek, hazánkban is kapható az összes munkája.

De kicsoda Elena Ferrante? Ez az, amit senki nem tud, ugyanis az írónő könyveinek rendkívüli sikere kapcsán sem hajlandó felfedni a kilétét. Anno névtelen nyilatkozatban tette közzé, hogy mindig is rajongott az ismeretlen szerző fogalmáért, amit aztán meg is valósított, ő maga is az maradt.

„Semmit sem szándékozom tenni a Tékozló szeretetért, semmit, ami a személyes szereplésemmel járna. Sokat tettem már ezért a történetért: megírtam, és ennek, ha a könyv ér valamit, elégnek kell lennie (...) Hiszem, hogy a könyveknek, miután elkészültek, nincs szükségük a szerzőre. Ha van mondanivalójuk, előbb-utóbb megtalálják az olvasóikat, ha nincs, nem. Rengeteg példa van erre. Nagyon szeretem azokat a roppant titokzatos régi és újabb könyveket, melyeknek nincs meghatározott szerzőjük, de volt és van önálló, sodró életük. Egyfajta éjjeli csodának tekintem őket, mint amikor gyerekként vártam a Befana ajándékait, rettentő izgatottan feküdtem le aludni, és amikor reggel felébredtem, ott voltak az ajándékok, de a Befanát senki sem látta. Az igazi csodák azok, melyek mögött sosem tudjuk meg, ki áll, legyenek azok a ház titkos szellemeinek aprócska csodái, vagy az igazi nagy csodák, melyektől tátva marad a szánk. Megmaradt bennem ez a gyermeki vágy az apró és a hatalmas csodákra, még mindig hiszek bennük" – írta 1991-ben kiadójának és szerkesztőjének, Sandra Ozzolának küldött levelében, és azóta sem döntött másképp.

Elena Ferrante személyéről tehát alig tudunk valamit, mégis a kortárs irodalom egyik meghatározó alakja lett. Az átütő sikert Ferranténak 2011-es Brilliáns barátnőm hozta meg, a rákövetkező években jöttek a folytatások, a regény tetralógiává bővül. 2019 óta mind a négy rész elérhető magyarul, ami közel 1800 oldalt jelent. Az olvasók rajonganak a Nápolyi regényekért, milliók izgulták végig a tetralógián keresztül a két barátnő történetét.

Pár évvel ezelőtt azonban úgy tűnt, kiderült, ki is valójában a hús-vér Elena Ferrante. Egy olasz oknyomozó riporter, Claudio Gatti ugyanis megszerezte az írónő (ha nő egyáltalán) könyveit kiadó cég kifizetési listáját, és arra jutott, hogy Ferrante nem más, mint a viszonylag ismeretlen fordító Anita Raja, de az is felmerült, hogy valójában nem is ő, hanem író férje a szerző, de ezt cáfolták. A lényeg az, hogy Ferrante azóta sem ad interjút, nem jár író-olvasó találkozóra és különféle műsorokba meghívott vendégnek, nincs jelen a közösségi médiában, nem szelfizik, azt vallja, nem az ő személye a lényeges, amit ő közölni akar a világgal, azt a művein keresztül teszi.

Elena Ferrante legutóbbi regénye tavaly tavasszal került a hazai könyvesboltokba. A felnőttek hazug élete ismét Nápolyba kalauzol el bennünket, ahol egy fiatal lány felnőtté válásnak viszintagságait követhetjük nyomon. Ferrante-rajongóknak kötelező olvasmány.