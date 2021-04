II. Erzsébet királynő férje életének századik évében, múlt pénteken hunyt el a windsori kastélyban.

Fülöp hercegtől ma vesznek végső búcsút ugyancsak Windsorban, a brit királyi család legősibb és legnagyobb rezidenciáján.



Az edinburghi herceg búcsúztatási ceremóniájának Forth Bridge kódnév alatt előre kidolgozott részletes tervezete eredetileg 800 meghívott vendéggel számolt. Az udvar csütörtök este tette közzé a búcsúszertartás módosított menetrendjét, amelynek fő eleme, hogy a szombati búcsúszertartáson csak a királyi család harminc tagja lesz jelen. A brit kormány jelenleg érvényes előírásai legfeljebb ennyi vendég jelenlétét teszik lehetővé a temetési szertartásokon.



A Buckingham-palota szóvivője a tervet ismertetve hangsúlyozta: az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.

Fülöpnek az uralkodó néhai férjeként teljes körű állami temetés járt volna, de az edinburghi herceg maga is többször is egyértelművé tette, hogy nem szeretne nagyszabású szertartást, inkább magánjellegű, kisebb katonai tiszteletadással kísért búcsúztatást részesítene előnyben.

A csütörtökön ismertetett menetrend alapján Fülöp herceg koporsóját egy átalakított régi zöld Land Rover szállítja majd a kastélytól nem messze lévő Szent György-kápolnához. Ennek az átalakított járműnek a tervezésében az edinburghi herceg személyesen is részt vett, és már évekkel ezelőtt kifejezte azt a kívánságát, hogy ezen az autón szeretné megtenni utolsó útját.

A Land Rovert Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő négy gyermeke, Károly trónörökös, András yorki herceg, Anna hercegnő és Eduárd, Wessex grófja, valamint az unokák közül Vilmos herceg - az Egyesült Királyság majdani uralkodója - és öccse, Harry herceg kíséri gyalogosan a kápolnához.



A kápolnában összegyűlő családtagok maszkot viselnek majd és eleget tesznek az egymás közötti távolságtartásra vonatkozó előírásoknak. A királynő - aki a jövő héten tölti be 95. életévét - egyik udvarhölgye kíséretében a királyi család hivatalos autójával, egy Bentley-vel érkezik a szertartás helyszínére és a kápolnában egyedül, a többi családtagtól távol foglal helyet. A szombat délutáni szertartást Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága vezeti.



Fülöpöt - ugyancsak saját kívánságának megfelelően - a windsori kastélyparkban, a királyi család tagjainak fenntartott Frogmore Gardens temetkezési kertben helyezik végső nyugalomra. Itt nyugszik mások mellett Viktória királynő, II. Erzsébet királynő 1901-ben elhunyt üknagymamája és Albert herceg, Viktória férje is.