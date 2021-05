Nagy örömünkre május elején már kinyitnak a hazai mozik, így hosszú-hosszú hónapok után végre nem csak otthon fogyasztható mozgóképeket ajánlhatunk a hónapra. Persze így is került a listánkra sorozat és Netflix-film is – Oscar-díjas remek mozikkal és magyar alkotással egyetemben!

Nő az ablakban (The Woman in the Window)Hazai netes premier: 2021. május 14. (Netflix)

Közel egy évnyi kényszerű otthonülés után, az egyre nagyobb nyitást és szabadságot ünnepeljük egy olyan filmmel, ami a bezártságról és a kiszabadulásról szól! A Nő az ablakban főhősnője egy olyan pszichológus, aki agorafóbiában szenved, azaz képtelen elviselni a nyitott tereket, és elhagyni az otthonát. Amikor pedig a frissen megismert szomszédnője a szeme láttára gyilkosság áldozata lesz, és mégsem hisz neki senki, nem ártana a nyomozáshoz egy kis kimozdulás... Az izgalmas helyzetet a Netflix filmje ráadásul olyan remek színészekkel meséli el, mint Amy Adams, Julianne Moore és Gary Oldman.

Halston (Halston)Hazai netes premier: 2021. május 14. (Netflix)

A cím egyben egy név is: Roy Halston Frowické, aki a hetvenes-nyolcvanas évek meghatározó divattervezőjeként tevékenykedett, és aki egy időben elvesztette az irányítást a saját maga által felépített, saját nevét viselő cég felett. Erről a történetről, meg persze Halston zűrös, és számos celebritást felvonultató magánéletéről szól Ryan Murphy (Amerikai Horror Story, Glee, Póz) minisorozata, a főszerepben nem kisebb sztárral, mint Ewan McGregor.

A nomádok földje (Nomadland)Hazai mozis premier: 2021. május 20.

A legjobb film Oscar-díját frissen elnyert alkotás is megérkezik a hazai mozikba májusban, így mi is tanúi lehetünk, miért is hívják Chloé Zhao rendezőnőt „Amerikai legfrisseb hangjának", miért nyerte el a csodás Frances McDormand a harmadik színésznő Oscarját, és hogyan is festenek a filmbeli gyönyörű tájak nagyvásznon. A nomádok földje egy egészen különleges világba és közösségbe visz el: azok közé a folyamatosan vándorló, lakóautókban élő emberek közé, akik ráadásul nagyrészt amatőr szereplőként saját magukat alakítják a filmben.

Ígéretes fiatal nő (Promising Young Woman)Hazai mozis premier: 2021. május 20.

A legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-díját nyerte el megérdemelten a legutóbbi gálán ez a fekete humorú thriller, ami a maga csavaros, elvárásokat kijátszó történetével olyan aktuális témákra reflektál, mint a #MeToo-mozgalom és a női szerepek kérdése. A Carey Mulligan által emlékezetesen megformált főhősnője egyetemistaként nemi erőszak áldozata lett, azóta pedig csak a bosszú körül forog az élete. Minden hétvégén diszkókban játssza el a magatehetetlen részeg lányt, hogy az erre rámozduló szexuális ragadózókat megleckéztesse. De mi lesz így közben a saját életével?

Becsúszó szerelemHazai mozis premier: 2021. május 27.

Nagy örömünkre nem csak hogy mozibemutatókat ajánlhatunk ebben a hónapban, de rögtön akad köztük két hazai alkotás is. A Spirál egy thrillerbe oltott szerelmi háromszög-történetet mesél egy titokzatos tóparti háznál, a Becsúszó szerelem pedig egy elsőre igazán meghökkentő alapötlettel csábít. Hiszen ki hallott már olyan romantikus komédiáról, aminek egy focihuligán a főszereplője? Az előzetes alapján a szokatlan felállás humora működik, és még olyan érzelmi-etikai kérdések is előkerülnek, mint az örökbefogadás vagy a béranyaság.