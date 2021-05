Már fut a képernyőkön az Easttowni rejtélyek című krimisorozat, amiben Kate Winslet leharcolt kisvárosi nyomozóként ered egy környezetét is érintő rejtélyes gyilkosság nyomába. Ebből az alkalomból pedig épp ideje volt listára gyűjtenünk, kik is ennek a sokáig szinte csak férfiak uralta szakmának a legemlékezetesebb tévés képviselői.

Miss Marple (Joan Hickson, Geraldine McEwin, Julia McKenzie) – Miss Marple

Kivel mással kezdhetnénk a listánkat, mint minden női detektív ősanyjával, Agatha Christie kotnyeles és agyafúrt teremtményével, Miss Marple-lel? Már csak azért is, mert ő már a könyvek lapjain is klasszikusnak számított egy olyan korban, amikor még elvétve kaphatott nőnemű személy szerepet egy nyomozásban, a tévés és mozis krimikben pedig szintén úttörőnek számított ezen a téren. A mindenkiről mindig a legrosszabbat feltételező, és azt ki is nyomozó vénlány eseteiről főleg brit tévéfilm-sorozatok készület, a legjelentősebb régiek Joan Hickson, az újabban Geraldine McEwin és Julia McKenzie főszereplésével.

Jessica Fletcher (Angela Lansbury) – Gyilkos sorok

A 96. életévében járó legendás angol színésznő, Angela Lansbury eljátszotta Miss Marple-t is A kristálytükör meghasadt című mozifilmben, és az élete legismertebb szerepét hozó Gyilkos sorok krimisorozat is sokat merített Agatha Christie-ből. A hazai képernyőkön is nagy sikerrel futott, 12 évados rekordhosszúságú széria főhőse szintén egy éles eszű, talpraesett, idősebb hölgy, aki krimiregények írójaként és amatőr nyomozóként egyaránt tevékenykedik.

Veronica Mars (Kristen Bell) - Veronica Mars

Öreg detektívhölgyek után egy fiatal nyomozócsaj! A Veronica Mars széria a tinifilmek világát vegyítette a krimikkel, és a középsuli mellett az apja magánnyomozói irodájába besegítő címszereplője igazi telitalálatnak bizonyult az ezzel a szereppel befutó Kristen Bell alakításában. Noha nem alakult igazán magasan a nézettsége, mégis igazi kultsorozattá lett, és amikor három évad után véget ért, a rajongói nem nyugodtak bele. Így aztán azóta egy önálló mozifilm, és egy negyedik évad is elkészült, utóbbiban persze már felnőtt Veronicával.

Ellie Miller (Olivia Colman) - Broadchurch

Minden ízig-vérig britségük ellenére Ellie Miller pont az ellentéte Miss Marple-nek: ő mindenkiről csak a legjobbat feltételezi. Kisvárosi rendőrként ez sokáig nem is jön rosszul, de amikor egy igazán súlyos ügy miatt igazán a közösség titkainak a mélyére kell ásni, akkor már

okozhat problémákat, akár a saját életében is. A nagyszerű, azóta már Oscar-díjas Olivia Colman igazi jutalomjátékot nyújtott ebben az emlékezetes szerepben.

Sarah Linden (Mireille Enos) – Gyilkosság

Rengeteg krimisorozatból készül több országban is feldolgozás, és hol az egyik válik igazán különleges darabbá, hol a másik. A skandináv Egy gyilkos ügy is például remek sorozat, de a Gyilkosság címen futó amerikai feldolgozása még inkább, ráadásul bátran el is tért az alapanyagtól. Aki igazán szereti a borongós hangulatú, csavaros krimiket, az erős női karaktereket és a vastag pulcsik látványát, az ki ne hagyja!

Saga Norén (Sofia Helin) – A híd

Vannak pedig azok a sorozatok, amikből a feldolgozások a nyomába sem érnek az eredetinek. A dán-svéd A híd nyomán készült később amerikai-mexikói, angol-francia, észt-orosz, maláj-szingapúri, osztrák-német változat is, de egyik sem ugyanolyan emlékezetes végeredménnyel. És hogy miért mindig két nemzet készítette őket? Mert a történet kiindulópontja egy olyan gyilkosság ügy, aminek áldozata épp az országhatáron fekszik, így két különböző nemzetiségű nyomozónak kell együtt dolgoznia rajta. Akik közül az egyik egy zseniális, de rendkívül nehezen kezelhető, az emberi érzelmeket nehezen értő nyomozónő.

Mare Sheehan (Kate Winslet) - Easttowni rejtélyek

Azt talán nem kell ecsetelnünk, Kate Winslet mennyire korszakos színésznő, és most egy olyan sorozatban vállalt főszerepet, amiben egy tőle eddig merőben szokatlan szerepben brillírozhat. Easttown városának nyomozónőjeként merészen felvállalja egy középkorú nő élete minden nehézségének megmutatását, a szó szoros és átvitt értelmében is smink nélkül. Emellé pedig még egy roppant izgalmas és fordulatos krimitörténetet is kapunk az HBO új sorozatában.