A színésznő a Newport Beach-i otthonában halt meg, halálának okát egyelőre nem közölték. Tawny Kitaen Tom Hanks oldalán játszott a Legénybúcsú című filmben, felbukkant a Seinfeld című sorozat egyik epizódjában is, láthatták a nézők többek közt a Herkulesben, a Helyszínelőkben is.

Sokaknak a nyolcvanas évek klipjeiből lehet ismerős, a WhitesnakeHere I Go Again című videoklipjében való szereplésével lett igazán ismert.