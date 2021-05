...a legősibb afrikai keresztény közösség tagja? A szülei mindketten egyiptomi kopt ortodox keresztények, akik már felnőttként vándoroltak ki Amerikába. Az édesapja Kairóban idegenvezetőként dolgozott, Los Angelesben pedig biztosítási ügynök lett belőle, az édesanyja pedig könyvelőként helyezkedett el. A már Amerikában megszületett gyerekeiket is kopt keresztény hitben nevelték. Rami Malek az egyiptomi származása mellett egynyolcad részben görög is az egyik dédszülője révén.

...egypetéjű ikerpár tagja? A rá rendkívüli módon hasonlító ikertestvére neve Sami, négy perccel fiatalabb nála, és tanárként dolgozik. Érdekesség, hogy Rami Malek élete első filmes főszerepében (Buster's Mal Heart) egy olyan férfit játszott, aki kettős életet él, és a befutását hozó Mr. Robot sorozatban is több személyiséget formált meg egyazon külsővel.

...az édesapja érzelmei miatt lett színész? A családja jogásznak szánta, és az egyetemen ezért kezdett részt venni vitaversenyeken. A tanára azonban felfigyelt rá, milyen jó drámai érzékkel szerepel, ezért terelgetni kezdte a színjátszás felé. A dolog odáig fajult, hogy előadott egy monodrámát, és amikor a közönség soraiban ülő édesapját életében először látta elérzékenyülni, rögtön eldöntötte, hogy mindig ilyen hatást akar kiváltani az emberekből.

...egy ideig falafelt árult? Igen, a legsztereotipikusabb közel-keleti foglalkozás is a sorsául jutott, miután színpadi színészként nem sikerült befutnia New Yorkban, és hazaköltözött a szüleihez. A falafelek készítése mellett pizzafutárként is dolgozott, és közben mély depresszióba esett az álmai feladása miatt.

...egy olyan sorozatban játszott először a kamerák előtt, amit te is biztosan ismersz? Egy online szereplőválogatási felhívásra jelentkezve kapott meg egy aprócska szerepet a Szívek szállodájában. A főszereplő, Rory Gilmore barátnője, Lane adventista egyetemista csoporttársát játszotta Malek egyetlen epizódban.

...nem szeret közel-keletieket játszani? A színészi karrierje kezdetén persze sok esetben olyan szerepekkel találták meg, amelyek a származására játszotta rá, mint például az Éjszaka a múzeumban-trilógia fáraója, az Alkonyat: Hajnalhasadás 2. egyiptomi vámpírja, vagy a 24 sorozat egyik öngyilkos merénylő terroristája. Malek egy idő után azonban szólt az ügynökének, hogy az ilyesfajta ajánlatokat inkább dobja vissza, mert nem akarja a sztereotípiákat erősíteni, és inkább érdeklik az olyan kihívások, amik nem a tipikus szereplőválasztásokra épülnek.

...minden drogot kipróbált egy szerep kedvéért? A karrierje nagy áttörését a Mr. Robot sorozat hozta el, amiben egy zseniális hackert játszott, aki világforradalmat robbant ki, miközben a saját hasadt elméjével viaskodik. A karakter nem mellesleg súlyos drogfogyasztó, és Malek egy interjúban elárulta, hogy a szerepre való felkészülés részeként ő is kipróbált minden olyan szert, amit a forgatókönyvben szerepelt.

...az óhazájában egyszerre nemzeti hős és kiátkozott? A Bohém rapszódiában elképesztő átalakulással keltette életre Freddie Mercury alakját, ez pedig Oscar-díjat ért számára. Ezzel ő lett az első egyiptomi származású Oscar-díjas színész, amit óriási ünneplés fogadott az afrikai országban. Mellette pedig gyalázkodás is, még az egyiptomi parlamentben is hirdettek olyan nézeteket politikusok, hogy Maleket fel kéne akasztani, amiért egy nyíltan homoszexuális embert játszott el, és ezzel rombolja az erkölcsöket.

...a Bohém rapszódia nem csak a világhírt, de a szerelmet is meghozta a számára? A filmben Mary Austint játszó Lucy Boynton színésznővel a forgatáson jöttek össze, és azóta olyan nagy köztük a szerelem, hogy még az Oscar-díj átvétele is várhatott egy hosszú csók miatt.

...legközelebb James Bond ellenfeleként látható a mozikban? A legújabb James Bond-film, a Nincs idő meghalni eredetileg tavaly tavasszal érkezett volna a mozikba, de a világjárvány miatt azóta többször elhalasztották a premierjét, jelen állás szerint 2021 őszére. Ha viszont végre megérkezik a mozikba, Rami Maleket láthatjuk majd az egyik főgonosz szerepében.