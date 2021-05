1. Igazi művészdinasztiából származik.Az édesanyja, Anne Kettle énekesként, drámapedagógusként és színházi menedzserként dolgozott, míg és az édesapja, Thane Bettany színész, táncos és tanár is volt. Az anyai nagymamája, Olga Gwynne a két világháború közötti brit színjátszás ünnepelt csillagának számított, az anyai nagyapja zenészként és impresszárióként tevékenykedett, a nővéréből pedig író lett.

2. Szörnyű tragédia árnyékolta be a kamaszkorát.16 éves volt, amikor Matthew nevű kisöccse egy tetőről leesve életét vesztette. A tragédiát az egész család súlyosan megszenvedte, a szülei nem sokkal később elváltak, és Paul Bettany is félbehagyta a tanulmányait. Saját bevallása szerint ez az eset az oka annak is, hogy minél több saját gyereket szeretne.

3. Utcazenészként és idősgondozóként is dolgozott.Miután otthagyta az iskolát, lelépett otthonról is, és Londonban utcazenélésből élt, a legtöbbször a Westminster hídon gitározva. Később egy idősek otthonában helyezkedett el ápolóként, és egy teljes évig dolgozott ott, mielőtt elkezdett volna a színészettel foglalkozni.

4. Komoly tanulási nehézséggel küzd.Egy színész számára különösen problémás kihívás az olvasási nehézség, Paul Bettany pedig gyerekkora óta küzd a diszlexiával. Számos felnőtt kortársához hasonlóan a gyerekkorában még nem számított ez ismert problémának, így a megfelelő segítséget is csak jóval később tudta megkapni hozzá.

5. Gégehuruttal vívta ki az ismertséget.Az áttörését hozó Lovagregény című filmben Brian Helgeland író-rendező direkt őrá szabta a költő és vásári kikiáltó Geoffrey Chaucer szerepét. A stúdió ismertebb nevet akart a szerepre, de Helgeland csak vele volt hajlandó megcsinálni a filmet, és igaza lett. A siker pedig azért is kárpótolta Bettanyt, hogy a forgatáson a rengeteg kiabálásától csúnya gégehurut alakult ki nála.

6. Parókát viselt A Da Vinci-kódban.Pedig eleve nem volt túl sok haja az általa játszott gyilkos szerzetesnek, de az viszont fehér színű, ami miatt a forgatás során több alkalommal is ki kellett szőkíteni a frizuráját. Ez egy idő után pedig nem csak a haját tette tönkre, de a fejbőre is sebes lett, így a paróka maradt az egyetlen megoldás.

7. A kamaszkori vágyálma teljesült be a házasságával.Az Egy csodálatos elme felvételei közben ismerkedett meg Jennifer Connellyvel, legalábbis személyesen, hiszen a távolból régóta rajongója volt. Már 15 évesen beleszeretett, amikor látta őt a Fantasztikus labirintus című filmben, ez az érzés pedig évtizedekkel később élőben csak fokozódott. Máig egy párt alkotnak, két gyermekük született, és együtt nevelik Connelly korábbi kapcsolatából származó fiát is.

8. Egy kollégáról nevezte el a fiát.Három filmben (Kiss Kiss Bang Bang, Dogville – A menedék, Bosszúállók: Ultron kora) is együtt szerepelt a svéd színészlegenda Stellan Skarsgårddal, akit olyannyira tisztel, hogy az egyik gyermekének is az ő nevét adta. A kis Stellan Bettany pedig azzal is bekerült a hírekbe, hogy a papája akkor szokott le végleg a dohányzásról, amikor meglátta, hogy a gyereke őt utánozza egy tollal a szájában.

9. Oscar-díjas szerepet dobott vissza.Ő számított az első számú választásnak A király beszéde főszerepére, már csak a VI. Györggyel való fizikai hasonlósága okán is. Azonban nem vállalta el a filmet, aminek főszerepe így Colin Firth-é lett, ő pedig a szenzációs alakításáért Oscar-díjat kapott.

10. A leghíresebb szerepéhez éveken át csak a hangja kellett.A Marvel szuperhősfilmjeiben ő adta a Vasember digitális segédjeként dolgozó mesterséges intelligencia, Jarvis hangját. Amikor pedig Jarvis a Bosszúállók: Ultron korában „életre kelt", és Vízió lett belőle, végre fizikai formájában is eljátszhatta. Sőt olyan sikerrel tette, hogy legutóbb is ebben a szerepben láthatták őt a nézők, a WandaVízió című saját sorozatban.