Kovács Ákos a Csend leszek című új szerzeménye kapcsán vendégeskedett a közelmúltban az M2 Petőfi TV Én Vagyok Itt! műsorában. A dalból készült remix verzióhoz már videóklip is készült, amely képi világát az énekes-dalszerző álmodta meg, és felér egy valódi űrutazással. Ákos az adásban arról is mesélt, milyen érzésekkel várja a koncertszezont, de azt is elárulta, hogy 33 év után is van még benne némi drukk a színpadra lépés előtt.