A legendás színésznő szívinfarktusban hunyt el, halálát fia, a színész és rendező Morgan Krantz erősítette meg. A színésznőt édesanya, testvére és három gyermeke: Morgan, Isabella és Theodore gyászolja - írja a Variety.

Ő a mindent jelentette a számomra. Ő volt életem első szerelme. Ő volt a legszebb nő, akit valaha láttam, gonosz és vidám és világos és sötét, és olyan varázslattal rendelkezett, amelyet ritkán látni. Mindig mindig őrülten szeretlek"

- írta lánya, Isabella Israel Instagram-oldalára.

Romy Walthall már nagyon fiatalon belekóstolt a show-biznisz világába, amikor édesanyjával megnyerték az 1980-ban megrendezett országos anya-lánya szépségversenyt. Legelső filmszerepe az 1984-es Up the Creek című filmben volt, de leginkább az Ál/Arc című filmből ismerhetjük, melyben John Travoltával játszott együtt, emellett szerepet kapott több sorozatban is, mint például az X-aktákban, Az időutazóban vagy a Szerelemhajóban.