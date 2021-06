Giampiero Boniperti a Juventus történetének egyik legsikeresebb játékosa volt. Pályafutását végig náluk töltötte, 1946 és 1961 között öt bajnoki címet nyert, és 182 gólt szerzett.

Az olasz válogatott tagjaként is számtalanszor pályára lépett, részt vett az 1950-es és az 1954-es futball világbajnokságon, illetve az 1952-es olimpián is. Miután visszavonult, a Juventus tiszteletbeli elnökének választották.

A focilegenda életének 92. évében hunyt el – írta a The Sun.