A European Mantra fogalom a magyar zenei életben. A sokszoros hazai és nemzetközi díjazott Borlai Gergő dobos vezette zenekar immáron hatodik albumát jelenteti meg. A kizárólag Borlai szerzeményekből álló lemez a zenekartól megszokott módon hozza az általuk megalkotott "mantra" stílust, de mint mindegyik lemezükön, így ezen is számíthatunk váratlan zenei fordulatokra, stílusbeli meglepetésekre.

Borlai az eddigi European Mantra lemezekkel ellentétben most kevésbé élt a technikai eszközök

határtalan hangszerelési lehetőségeivel, helyette inkább arra fektetett a hangsúlyt, hogy a

zenekar élőben is ugyanúgy tudjon megszólalni, ahogy a lemezen, mindenféle háttéreszköz

nélkül. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a zenekar számára ez bizonyos értelemben a saját

gyökereihez való visszatérést jelenti, a szélsőséges műfajok mixtúráját, a kompromisszummentes, legmagasabb színvonalú közös zenélést – mindezt az öröm jegyében.



A Yancha című lemezen minden ott van, amit a zenekar rajongói elvárhatnak az együttestől:

hangos, gyors, dallamos, kötetlen, vicces, bátor, nehéz, utazós, szólózós, éneklős. Ez maga a

"mantra" stílus.

A lemezbemutató koncertre a Barba Negra Trackben kerül sor, szeptember 22-én 18 órai kapunyitással.



Ugyanezen a napon indul el az album CD változatának értékesítése, mely a GR1993 Records

gondozásában jelenik meg. Égerházi Attila, a kiadó vezetője így jellemezte a European Mantra

legújabb lemezét:

"A zeneanyag, melyet Borlai Gergő írt, egyszerre virtuóz, extrém és meghökkentő. Szokás szerint

feszegeti a zenészi képességek és a stílusok határait. Jazz, fúziós zene, rock elemek keverednek

benne. Lukács Peta gitárjátéka alapvetően meghatározza a Mantra hangzását és színvonalát. Öröm hallgatni, engem helyenként a legnagyobb fúziós, stílusteremtő gitárosokra emlékeztet. Már a lemez első számában magával ragad bennünket előadásmódja.

Nagy János, azaz Yancha rendkívüli zenei tehetséggel tud hozzájárulni bármilyen zenei formációhoz, és egyúttal mindenütt a határokat feszegeti, a szó legjobb értelmében. Megoldásai, játéka ugyanakkor kreatívan szolgálják a zeneszerző koncepcióját. A róla elnevezett albumon is kiválóan bizonyítja ezen képességeit. Barabás Tamással elfogult vagyok, hiszen 26 éve játszom vele. Számára nem létezik olyan stílus, amiben nem tud otthonosan mozogni. Hallatszik azonban, hogy ez a virtuóz, ritmikailag is formabontó lemez nagyon közel áll a szívéhez. Játszi könnyedséggel és eleganciával hoznak olyan alapokat Gergővel, melyet ritkán hallani lemezeken. Sokszor ezek már nem is alapok, hanem maga a produkció, amelyet a zenekar minden tagja profizmussal és átéléssel szolgál."

További koncert információért kattints ide!

GR1993 előrendelési oldalhoz kattints ide!