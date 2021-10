Gordon az igazi neve.

Gordon Matthew Sumner néven született az angliai Wallsend városában egy fodrász anya és egy tejesember apa négy gyermekének legidősebbjeként. Gordon maga is rendszeresen segített édesapjának a kiszállításban kiskorában.

A művésznevét egy pulcsiról kapta.

A karrierje kezdetén mindig ugyanabban a ruhában lépett fel: egy fekete-sárga csíkos pulóverben, ezért pedig a zenésztársai méhecskéhez kezdték hasonlítani, innen pedig már csak egy lépés volt a Sting ('fullánk') becenév. Azóta senki sem hívja Gordonnak, a családtagjai sem.

Tanár és adóellenőr is volt.

Tanári végzettséggel rendelkezik, és egy darabig dolgozott is ebben a munkakörben a St Paul's First School nevű intézményben a Newcastle melletti Cramlingtonban. A profi zenésszé válása előtt buszvezetőként, építőmunkásként és adóhivatalnokként is melózott.

Sétahajókon és sztriptízbárokban kezdte.

Nagy hatással volt rá az a kikötői világ, ami a szülővárosában és Newcastle-ben felnőve körülvette. Eleinte főleg sétahajókon és a kikötői sztriptízbárokban a lányok produkcióját kísérve zenélt, kezdetben csak esténként és hétvégenként, a polgári munkái mellett. (A Newcastle focicsapatának pedig máig óriási szurkolója és támogatója, klubhimnuszt is írt nekik.)

Eredetileg barna a haja.

Védjegyévé vált az évtizedek alatt az égnek álló szőke frizura, de eredetileg bizony barna a haja. A zenésztársaival akkor döntöttek a hajuk kiszőkítése mellett, amikor megalakították minden idők egyik legnagyobb hatású együttesét, a The Police-t, és a saját bevallása szerint úgy akartak kinézni, mint „punkzenészek egy rágógumireklámból". A zenei stílusuk is eredetileg a punk volt, csak később alakult át reggae-rockba/minimalista popba.

Napi 2000 dollárt keres a leghíresebb dalával.

Csak a jogdíjakból átlagosan napi 2000 dollár folyik be a számlájára a leghíresebb szerzeménye után. Ez az Every Breath You Take című dal, amit egy éjszaka közepén, az álmából hirtelen felébredve írt.

A felesége legjobb barátnője lett a második neje.

1976 és 1984 között a színésznő Frances Tomelty volt a felesége, két gyerekük született. A feleségét azonban megcsalta annak legjobb barátnőjével, a filmproducer Trudie Stylerrel, aki egy időben még a szomszédjukban is lakott. A házasság felbomlott, Sting pedig azóta is Trudie Stylerrel van együtt, közel negyven éve. Négy gyerekük született.

Jockey Ewing házában lakik.

Vagy legalábbis ott is. Övé ugyanis az a ház Malibuban, amit korábban Larry Hagman birtokolt a Dallasban való szereplése idején. Emellett fenntart egy lakás Londonban és egyet New Yorkban is, egy reneszánsz villát Toszkánában, a legtöbb időt pedig az angliai kastélyában tölti, ahol a saját stúdiójában veszi fel a dalait.

Békát is elneveztek róla.

Bár egy méh még stílusosabb lett volna, de az se akármi, hogy az ő nevét viseli egy kolumbiai őserdei békafaj, a Dendropsophus stingi. A tudósok a latin-amerikai őserdők védelmében kifejtett több évtizedes tevékenységét akarták így meghálálni.

Sporttal és szexszel tartja magát fiatalon.

A korához képest világéletében bámulatosan jó formában lévő énekes minden nap 5 mérföldet fut, és a jógára esküszik a teste fiatalon tartása érdekében. Nem mellesleg pedig a tantrikus szexre is...