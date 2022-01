1Az új Sikolyt január 14-én mutatják be az amerikai mozik, ez pedig így pontosan 25 évvel és 25 nappal később történik meg, mint amikor a legelső Sikoly a nézők elé került 1996. december 20-án.

2Ez lesz az ötödik Sikoly-film, és noha a széria egyfajta újraindításának szánják, és már 11 év eltelt a negyedik rész óta, mégis közvetlen folytatásként is szolgál ahhoz.

3A történet visszatér a klasszikus helyszínre, Woodsboro csendes kisvárosába, ahol 25 évvel a brutális gyilkosságsorozat után egy új sorozatgyilkos tevékenykedik a közismert Sikoly-maszkban, célba véve a helyi tinédzserek egy csoportját, ezzel felélesztve a város múltjának halálos titkait.

4A Sikoly-filmek megteremtője és elsőszámú alkotója Wes Craven 2015-ben elhunyt, így ez lesz a széria első olyan része, amit nem ő rendezett.

5Wes Craven emléke előtt az új Sikoly alkotói többek között azzal tisztelegtek, hogy szerepel a filmben egy Wes nevű karakter, Dylan Minnette alakításában.

6De bizonyára az sem csak véletlen egybeesés, hogy a Mikey Madison által alakított női karaktert Amber Freeman-nek hívják a filmben, miközben a forgatókönyvíró James Vanderbilt feleségének ugyanez a neve.

7A korábbi Sikoly-filmek emblematikus szereplői közül visszatér az új felvonásra Courteney Cox (Gale), David Arquette (Dewey) és Neve Campbell (Sidney) is. Rajtuk kívül szintén visszatérő szereplő Marley Shelton, aki a Sikoly 4-ben játszotta Hicks seriffhelyettest.

8Courteney Cox, David Arquette és Neve Campbell így elmondhatják magukról, hogy négy különböző évtizedben (1990, 2000, 2010 és 2020-as évek) is eljátszották ugyanazokat a karaktereket.

9Courteney Cox, azaz Gale Weathers ebben a Sikoly-filmben is szuper élénk színű felszerelésben pompázik, ami itt főként egy tűzpiros kosztümöt jelent.

10David Arquette alig várta, hogy a film kedvéért visszanöveszthesse ikonikussá vált bajszát. A színész a forgatáson olyan jól érezte magát, hogy a szünetekben a többieknek élményfestő órákat tartott, lévén képzett festő oktató.

11Cuba Gooding Jr. fia, Mason Gooding játssza a filmbeli tinitársaság egyik tagját, Chad-et. A színész az egyetemi tanulmányai során dolgozatot is írt az első Sikolyról, és a szereplőválogatáson ezt nem is mulasztotta el megemlíteni. Az alkotók elkérték a dolgozatát, hogy elolvashassák, később pedig megkapta a szerepet is.

12A film forgatása 2020 márciusában kezdődött az észak-karolinai Wilmington és Southport városaiban Parkside Alpha fedőnév alatt, hogy távol tartsák a kíváncsiskodó rajongókat.

13A 2020 márciusi kezdés azt is jelentette, hogy a kitörő világjárvány épp telibe kapta a forgatást. Le is álltak a munkálatokkal, és csak 2020 szeptemberében folytatták a felvételeket, az utolsó csapó pedig 2020. november 17-én csattant el.

14A két dátum közé pont befért Halloween ünnepe, amit a stáb úgy töltött el, hogy a díszletben egy projektorral filmet vetítettek, és közben popcornt ettek. És hogy mit néztek? Természetesen a klasszikus, legelső Sikoly-filmet.

15Hogy ki a gyilkos, és hova fut ki a film sztorija, annak minden Sikolyban csavaros megoldásnak kell lennie, emiatt pedig a stáb legnagyobb része nem kapta meg a teljes forgatókönyvet, nehogy kiszivároghasson bármilyen információ. Egyedül az írók és rendezők, valamint a visszatérő régi szereplők tudhatták a teljes sztorit.