Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen csodálatos helyen élünk. Csak amikor belebotlunk egy-egy különösen jól sikerült fotóba, akkor csodálkozunk rá, mennyi mindent nem láttunk még, mennyi minden felfedeznivaló van körülöttünk. Olyan budapesti helyeket gyűjtöttünk most össze, melyek nemcsak kellemes időtöltést ígérnek, hanem az atmoszférájuk is kivételes.

Halászbástya

A Halászbástya Budapest egyik ikonikus épülete, a budai várban található. Nevét onnan kaphatta, hogy a középkorban a helyén álló budai várfalnak ezt a részét a halászok céhe őrizte. Hét csúcsos kőtornya a hét magyar honfoglaló vezért szimbolizálja. A Halászbástya Schulek Frigyes tervei alapján épült, neoromán stílusban.



A Halászbástya az egyik legnépszerűbb turisztikai látványosság fővárosunkban, és talán a legromantikusabb hely is Budapesten. Nyáron rengeteg esküvői fotózás helyszíne, ráadásul Ellie Goulding és Selena Gomez is forgatott már itt klipet.

Széchenyi fürdő

A Szecska Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma: kivételes napot tölthetünk itt el egy kivételes épület falai között.

A fürdőt 1913. június 16-án nyitották meg, Czigler Győző műegyetemi tanár tervei alapján készült. Kezdetben magánfürdők voltak benne, férfi és női gőzfürdő, valamint férfi és női népfürdő is helyet kapott a komplexumban. Most 18 gyógyvizes medencét próbálhatnak ki az idelátogatók, de van szabadtéri élménymedence, pezsgőfürdő, uszoda és sodrómedence is. Olyan extra szolgáltatásokat is ki lehet próbálni, mint a sörfürdő, szaunák, aquafitnesz és különféle masszázsok. A fürdő télen-nyáron kiváló kikapcsolódást nyújt.



A Szecska építészetileg is különleges, a leggyönyörűbb része talán a szecessziós mozaik díszítésű csarnok és a főbejáratot követő neoreneszánsz stílusú belső tér.

Gerbeaud kávéház

A budapesti kávéházak legendásak. Volt idő, amikor a fővárosunkat kávévárosként emlegették, de sajnos a II. világháború után sok bezárt közülük. Azóta szerencsére több kávéház újranyitott. A legismertebb és a turisták között a legnépszerűbb a Gerbeaud a Vörösmarty téren.

Az cukrászda épülete nemcsak kívülről nagyon impozáns, hanem a belső tér is rendkívül elegáns. A Gerbeaud-házban a kávéházon kívül most egy sörház, egy két Michelin-csillagos étterem és több rendezvényterem is működik.

Műcsarnok

A Műcsarnok épülete az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Hősök terén áll. Belépve ide csak nehezen lehet eldönteni, hogy a kiállításokat vagy a lenyűgöző épületet vegyük szemre először.

A bazilikális alaprajzú, 2300 négyzetméteres alapterületű épület Schickedanz Albert műépítész tervei szerint épült, és a honfoglalás 1000 éves évfordulójának ünnepségére, 1896-ra készült el. A Műcsarnok Budapest egyik kulturális központja, filmvetítéseknek, tudományos konferenciáknak ad otthont. Nem rendelkezik állandó gyűjteménnyel, a kiállítások folyamatosan megújulnak.

Magyar Állami Operaház

Az Állami Operaház csodás, robusztus épülete először 1884-ben tárta ki kapuit a nagyközönség előtt. Az egyik legnagyobb magyar építész, Ybl Miklós tervezte. A barokk elemekkel gazdagon díszített, neoreneszánsz belső terek kialakításában neves magyar művészek vettek részt.

2015-ben a brit The Telegraph internetes magazin a világ legszebb koncerthelyszínei közé választotta. Felejthetetlen élményben lesz része annak, aki ebben a csodás térben nézhet meg egy kiváló előadást.

