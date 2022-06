A történet röviden a következő: 2001 karácsonya előtt pár nappal egy kétségbeesett férfi a mentőket hívja a még lélegző feleségéhez, akit súlyos baleset ért durhami házuk lépcsőjén. Az orvosok már csupán a halál beálltát állapítják meg, a zaklatott - politikai karrierrel kacérkodó - író, Michael Peterson (érdekesség: egy darabig úgy volt, hogy Harrison Ford alakítja majd, de végül Colin Firth-re esett a választás) pedig egy szempillantás alatt gyászoló férfiból gyanúsítottá válik és egy másfél évtizedes procedúra veszi kezdetét.

A nyolcrészes minisorozat Jean-Xavier de Lestrade azonos című 2004-es, az amerikai igazságszolgáltatás egyik legfurcsább peréből készült bűnügyi dokusorozatából merít és Antonio Campos jegyzi.

A sztori tulajdonképpen innen indul, megismerjük Petersont, a feleségét, Kathleent (Tony Colette), saját és örökbefogadott gyerekeiket és a családon belüli rendkívül bonyolult kapcsolati hálóra, elfojtott érzelmekre, vágyakra, eltitkolt vagy már elfeledett eseményekre is szép lassan fény derül. Az első epizódban látott idilli(nek tűnő) mozaikcsaládban senki sem az, akinek látszik, és a harmonikus felszín alatt mindannyian kisebb-nagyobb mentális problémákkal küzdenek.

A család életét több idősíkon követhetjük végig, a Kathleen halála utáni real idő (a nyomozás és Peterson börtönévei) mellett vissza-vissza mehetünk a múltba, ahol kibontakozik a családfenntartó, üzletasszony feleség személyisége, ellentmondásos viszonya férjéhez és természetesen fény derül Peterson magánéleti titkára(?) is. A nyomozással egyidejűleg több verziót is kapunk arra, miként halhatott meg Kathleen, beleértve a gyilkosságot és a balesetet is. Érdekes az is, miként állnak a már felnőtt gyerekek az elítélt családfőhöz, és az is követhető, ahogy Kathleen halála után sok minden múltbeli esemény más értelmet nyer, legalábbis a családtagok szemüvegén keresztül.

Colin Firth parádés, karaktere minden - megrendült, cinikus, összetört stb - rezdülését megjelenítő játéka mellett, az ügyvédet alakító Michael Stuhlbarg is kiválót alakít, Tony Colette pedig zseniális, mint mindig.

A Trónok harcával hírnevet szerzett Sophie Turner, aki a sorozat Margaretjét alakítja, elmondta, miért ajánlja a sorozatot a nézőknek. "Az utolsó lépcsőfok nem tartogat sok meglepetést azok számára, akik már ismerik az eredeti dokumentumfilmet, de ez a dramatizálás új nézőpontot és textúrát ad a rejtélynek - Colin Firth fantasztikus alakításával együtt" - nyilatkozta. A színésznő szerint a sorozat fő erényei, Firth zseniális játéka, a fordulatos történet, amelyről sosem tudod, hova vezet és az, hogy a stáb minden tagja elképesztő munkát végzett.

Érdekes szál a történetben a francia forgatócsoport munkája, amely az amerikai igazságszolgáltatás esetlegességére hívná fel a figyelmet, és fontos szerephez jut a stábtag Sophie (Juliette Binoche) szerelme a börtönben ülő Peterson iránt is, aki végig hisz - vagy hinni akar - az író ártatlanságában, csak azért, hogy végül pofára essen vagy legalábbis gyötrő kétségek között maradjon, mint ahogyan mi, nézők is.

