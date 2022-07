Magas csajokat kért maga mellé a Knight Riderbe, Guinness-rekordot is tart, az exneje Michael Knight felesége, és a gyereke leplezte le az alkoholizmusát. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 70. születésnapját ünneplő David Hasselhoff kapcsán.

Németországot több okból is a szívébe zárta.

Ugyan David Hasselhoff már egy ízig-vérig amerikai srácként született meg a Maryland állambeli Baltimore városában, de a vezetékneve nyilvánvalóan germán eredetű: a négy nagyszülőjéből az egyik volt német. Amikor pedig Hasselhoff nemcsak színészi, de popkarrierbe is belevágott, sokkal sikeresebbnek bizonyult a lemezeivel Európában, mint Amerikában, és sehol nem szerették annyira, mint Németországban, ahol a legnagyobb, szabadságról szóló slágerét a frissen felszabaduló berlini falon is előadta.

Magas csajokat kért maga mellé a Knight Riderbe.

A 193 centiméter magas színész kényelmetlenül érezte magát attól, hogy a Knight Riderben annyira a női szereplők fölé tornyosult, ezért aztán a kérésére egy idő után a szereplőválogatás szempontja lett, hogy Michael Knight karaktere csak magas csajok után érdeklődik.

A legsikeresebb sorozatát egy évad után elkaszálták.

A Baywatch hiába indult pozitív fogadtatással 1989-ben, az NBC csatorna nem volt elégedett a nézettségével, és egyetlen évad után elkaszálta a sorozatot. Hasselhoff azonban nem nyugodott ebbe bele, saját maga vált a sorozat producerévé, befektetőket szerzett, megvették a jogokat, és folytatni tudták a szériát, a Baywatchot pedig aztán a csúcson 140 ország több mint egymilliárd nézője követte.

Guinness-rekordot is tart.

Bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mégpedig mint a valaha volt legnézettebb tévésztár, hiszen a Knight Rider és a Baywatch révén két korszakos, világszerte ismert sikersorozatnak is eljátszotta a főszerepét, ilyesmire pedig azóta sem nagyon volt képes senki.

A természetben sportolásra esküszik.

Ha sportolásról van szó, azt a szabad ég alatt szereti művelni, leginkább a természetben. A hobbijai közé a búvárkodás, a vadvízi evezés, a hegymászás, a futás és a tenisz tartoznak. De szeret az extrém sportokba is belekóstolni, ejtőernyős ugrásokat hajtott végre, például bemutatókon az amerikai hadsereg tagjaival együtt is.

Az exneje Michael Knight felesége.

Háromszor házasodott, két gyermeke született. A második felesége, Pamela Bach a válásuk után Michael E. Knight sorozatszínésszel jött össze, akinek egy betű híján ugyanaz a neve, mint Hasselhoff leghíresebb tévés karakterének. Hasselhoff harmadik házassága pedig friss fejlemény, 2018-ban mondta ki a boldogító igent a nála 28 évvel fiatalabb Hayley Robertsnek.

A lánya lett az első plus size modell a Playboy címlapján.

Hayley nevű lánya követte a papát a szórakoztatóiparba, színésznőként és plus size modellként tevékenykedik. Utóbbi minőségében ő lett az első, aki a Playboy címlapján szerepelt, erre pedig Hasselhoff is büszke. "Apám mindenben támogat, mindig hitt bennem. Tizennégy éves korom óta modellkedem, nagy megtiszteltetés, hogy a Playboy címlapjára kerülhettem, erre korábban nem volt lehetőség" - nyilatkozta a 28 éves modell.

Szereti kifigurázni magát.

Mozifilmekben jóval ritkábban tűnt fel, mint tévésorozatokban, és akkor is jellemzően rövidebb szerepekben, a karrierje később szakaszában pedig rengetegszer magát játszva, vagy magát parodizálva. Többek között a Spongyabob és Az ifjú Sheldon sorozatokban, a Kidobós, A galaxis őrzői 2. és a Killing Hasselhoff filmekben is elkövetett ilyesfajta öniróniát, és rövidesen érkező Kung Fury mozifilmben is hasonlóra készül.

A gyereke leplezte le az alkoholizmusát.

2007-ben óriási visszhangot kapott az a videó, amit a saját lánya töltött fel róla az internetre, és amin Hasselhoff vállalhatatlanul részegen esett-kelt az otthonukban. A célja ezzel az volt, hogy rákényszerítse az apját: nézzen szembe a hosszú ideje tartó és egyre súlyosabb alkoholizmusával, ami később meg is történt. Hasselhoff egy ideje saját bevallása szerint már nem iszik, és „gyógyult alkoholistának" tartja magát.