Július 22-én elindult a Művészetek Völgye Fesztivál, ahol július 31-ig 2000-nél is több programmal várják a fesztiválozókat Kapolcsra, Vigántpetendre és Taliándörögdre. A koncertek mellett színházi bemutatóval, a Mr. és Mrs. premierjével várják a nagyérdeműt, de a 10 nap alatt rengeteg színházi, újcirkuszi, kortárs irodalmi produkció, kézműves vásár, izgalmas beszélgetések, workshopok, kiállítások, bringatúrák, sőt terepfutó verseny is lesz az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján.

A Művészetek Völgyében mindenki megtalálhatja a saját ritmusát: a Panoráma Színpadon olyan előadók játszanak, mint az Aurevoir, a Bagossy Brothers Company, a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csík zenekar, a Budapest Bár, az Anna and The Barbies, a hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, Szabó Balázs Bandája, Dés László vendégeivel érkezik, a Parno Graszt pedig itt ünnepli 30. születésnapját.

A Kőbánya Udvarában játszik majd többek közt a Klasszik Lasszó, debütál a fesztiválon Tátrai Tibor új zenekara a godfater., a Jazztelen, a Platon Karataev, az Ivan & The Parazol, a Hősök, a Sorbonne Sexual, a Ruby Harlem, a Subtones, a Fran Palermo, a Middlemist Red, a Konyha és a Mattset is.

A Művészetek Völgyében emellett külön helyszínt kap a folk, a világzene, a jazz és a komolyzene is. A fesztiválon ismét megszólalnak a némafilmek is: a Némafilmhez filmzenét!, a Nemzeti Filmintézettel közös pályázat nyertesei a régi mozik hangulatát idézik meg négy estén keresztül a Filmio Pajta Mozgóban, ahol győztes zeneművüket adják majd elő élőben a vetítés alatt.

A magyar streetart egyik legismertebb művésze, Void is ott lesz a fesztiválon, aki Kapolcs Fő terén, a közönség előtt készíti el A város arca című monumentális alkotását július 23-án. Az elkészült alkotást az Országút Magazin és a Művészetek Völgye jótékonysági árverésre bocsátja a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Centrum javára, ahol az összegből a kiságyakat szeretnének megújítani. A város arcára a fesztivál végéig lehet majd online licitálni.

Az első nap debütál a taliándörögdi Színház Színpadon a fesztivál saját darabja, a Mr. és Mrs., amely főszereplői Janza Kata és Szabó P. Szilveszter lesznek. A Színház Színpadon emellett minden nap más-más társulat bútorozik be, a 10 nap alatt láthatjuk többek közt az Art-Színtér, az Orlai Produkció és a Nézőművészeti Kft. darabjait is. A vigántpetendi hatalmas Cirque du Tókert is varázslatos előadások helyszíne lesz csillagos tetejével: itt lép fel a Recirquel újcirkusz-társulat, akik My Land c. előadásukkal érkeznek, a Duda Éva tánctársulat a Ramazurit hozza el a fesztiválra, Szlovéniából érkezik Andrej TomŠe zsonglőr és a Firebirds is látványos produkcióval, valamint minden nap workshopokkal készül a Völgyre. A Cirque du Tókert ad majd otthont a Danubia Zenekar és Oláh Ibolya koncertjének is, az Opera pedig a Háry Jánossal érkezik.

Természetesen idén is a Művészetek Völgyébe költözik a Momentán Társulat, irodalommal tölti meg a fesztivált a Kaláka Versudvar, a Poket Zsebkönyvek Udvara és a Petőfi Udvar, különféle művészeti előadásokkal, workshopokkal, beszélgetéssekkel készül a MANK Art Porta, a Diabelli, az Analóg Udvar, a Tarisznya Evangélikus Udvar, a LéleKzet Református Udvar, az Ősök Háza, a LEMangUria vagy éppen a Petendi Pajta. A Művészetek Zöldje helyszínen a látogatók a környezetvédelemről, a környezettudatos életről tanulhatnak. Hobo ezúttal is a Hobo Udvarban minden nap saját előadásokkal és beszélgetésekkel készül.

A Művészetek Völgye szervezői 0-99 éves korig mindenkire gondoltak a programok kitalálásakor, így a gyermekek számára is számos izgalmas programmal készültek. A Pest-Buda Udvarban interaktív játékok, gyerekkoncertek, bábelőadások, az Egyszülős Központ szervezésében mesedélután, illetve beszélgetések várják a családokat, a Kőbánya Udvarban „babakocsma" és interaktív zenés-mesés koncertek, a Kaláka Versudvarban mondókás móka és gyerekkoncertek, a Hagyományok Háza Folkudvarban népi játéktér szolgálja a családok szórakozását. A fesztiválra a belépés hat éven aluliak számára ingyenes, de a programfüzetben és a honlapon a Gyermekvölgy fül alatt található programok 14 éves korig 1500 Ft-os, kedvezményes jeggyel látogathatók. A gyerekek kísérőire is érvényes a kedvezményes belépőár, maximum két főig.

A fesztiválon ingyenes Csigabusz közlekedik a három település között, idén újdonságként pedig esténként Veszprémbe és Tapolcára is el lehet jutni az ingyenes járatokkal, így a látogatók ott is megszállhatnak és biztosítva van számukra a kényelmes hazajutás éjszaka is. A Művészetek Völgyébe a MÁV és a Volánbusz járataival 50% kedvezménnyel lehet eljutni.

A fesztivál idén 40 helyszínen, 2000-nél is több programmal várja a fesztiválozókat július 22. és 31. között. A programokat a www.muveszetekvolgye.hu oldalon lehet böngészni vagy a Művészetek Völgye saját mobilapplikációjában.