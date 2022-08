Július 30-án szombaton távozott az élők sorából Pat Carroll színésznő 95 évesen. Tüdőgyulladásban vesztette életét, a Massachusetts állambeli otthonában a lánya talált rá. Az Emmy-díjas színésznő, akit láthattunk a Vészhelyzetben és a Kisvárosi mesékben is, szinkronszínészként kezdte a pályafutását. Ő kölcsönözte A kis hableány Ursulájának is a hangját, de hallhatták őt a Mickey egér klubjában is, valamint az Aranyhaj: A sorozatban.