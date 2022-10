A pályafutása alatt több mint 170 filmben szereplő színész özvegye tájékoztatása szerint az utolsó napjait kórházban töltötte.



1934-ben a dél-morvaországi Vracovban született, és a brnói Janácek Zeneművészeti és Előadóművészeti Akadémián (JAMU) 1956-ban szerzett diplomát. Előbb vidéki színházakban játszott, majd csatlakozott a híres prágai Cinoherni klub társulatához, ahol mások mellett Ladislav Smocek, Jirí Menzel és Jan Kacer is rendezte. 1978-ban Miroslav Machacek rendező hívására a prágai Nemzeti Színházhoz szerződött. 1998-ban egy Frantisek Hrubin-színműben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb színésznek járó Thália-díjat, 2014-ben pedig egész színészi pályafutását is Thália-díjjal ismerték el.



A hatvanas évektől filmezett. Jirí Menzel Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmjében 1966-ban szerepelt, 1978-ban pedig a rendező Mesés férfiak kurblival című vígjátékában is láthatta a közönség. Számos televíziós produkcióban játszott, egyebek mellett 1978 és 1981 között a népszerű Kórház a város szélén című sorozatban is. Filmes pályáját 2012-ben a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon életműdíjjal jutalmazták.



Vaclav Klaus cseh elnök 2005-ben állami kitüntetést adományozott Somrnak.