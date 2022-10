A 34 éves popikonnak hat év óta most jelent meg az első új dala, a „Lift Me Up", ami szerepel a Marvel új mozifilmjének betétdalai között.

A világsztár párja, A$AP Rocky mellett vonult be az eseményre, melyre ő és szerelme szemmel láthatólag összeöltöztek. Ez volt az első alkalom gyermekük májusi születése óta, hogy nyilvános eseményen vettek részt.

A sztárokban bővelkedő premieren a Fekete párduc 2. részének színészei, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Danai Gurira és Letitia Wright, valamint a Marvel újoncai, Simu Liu és Jameela Jamil is megjelentek - írja a Page Six.