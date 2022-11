Háromévesen átkeresztelte az apja.

Amikor 1942. november 27-én megszületett, az édesapja már a második világháborús katonai szolgálatát töltötte. Az édesanyja John Allen Hendrixnek nevezte el, és az alkoholizmusa miatt sokat küszködött a gyerekneveléssel: a kisbabára gyakran ismerősök és rokonok vigyáztak. Amikor Hendrix apja leszerelt és hazatért, új nevet adott a gyereknek, így lett belőle James Marshall Hendrix. A szülők elváltak, ettől kezdve az apja nevelte.

A börtön elől menekült a seregbe.

19 éves korában letartóztatták autólopásért, és választhatott: vagy két évre börtönbe megy, vagy csatlakozik az amerikai hadsereghez. Az utóbbit választotta, és végig is csinálta az ejtőernyős kiképzést. De a zenélés már ekkor is jobban érdekelte, és hivatásos katona végül nem lett belőle, mert magatartásproblémák miatt leszerelték.

Egy rock and roll legenda kísérőjeként kezdte.

Mielőtt felfedezték volna, más előadók kísérőegyütteseiben játszott háttérgitárosként. A leghosszabban a rock and roll legenda Little Richard mellett zenélt, teljesen más stílusban, mint később a szólókarrierje során.

Feje tetejére állított gitáron játszott.

A balkezes gitárok még manapság is ritkaságnak számítanak, nemhogy Hendrix idejében, ő viszont ezzel a kezével szeretett és tudott a legjobban játszani. Ezt úgy oldotta meg, hogy megfordított, és áthúrozott egy jobbkezes Fender Stratocasters elektromos gitárt, ami aztán a védjegyévé vált.

Keith Richard csajának köszönhette a befutását.

A Rolling Stones legendás gitárosa, Keith Richards akkori barátnője, Linda Keith hallotta néhány fellépésen a saját zenéjét játszani Hendrixet, és ő hívta fel rá neves zenészek és Hendrix későbbi menedzserének figyelmét. Ezután kapott egy saját együttest, a művészneve Jimi lett, és a Hey Joe című dallal berobbant a zenei világba.

Ő kezdett el hangszert törni a színpadon.

Az 1967-es Monterey fesztiválon adott egy annyira vad koncertet, aminek a végén nyílt színen összetörte a gitárját. Ez a manapság már szinte erőltetettnek tűnő színpadi gesztus abban az időben teljesen újdonságnak és forradalmi lázadásnak számított. Hendrix később ezt azzal is megfejelte néhányszor, hogy fel is gyújtotta a hangszereket.

A fejpántja alatt LSD-t tartott.

Az életéhez hozzátartoztak a drogok, főleg a híressé válása után. Füvet, hasist és amfetamint rendszeresen fogyasztott, a kedvence viszont a látomásokat okozó LSD volt, amit a koncerteken a fejpántja alatt tárolt.

Túltolta a hangerőt.

Élete végére a hallása körülbelül 60%-át elvesztette, olyannyira ragaszkodott mindig a legnagyobb hangerőhöz a koncerteken és a stúdiókban is. A lemezei hangkeverésénél a munkatársai nemegyszer kimentek, mert ők már nem bírták a Hendrix-féle hangerőt.

Tragikusan banális módon halt meg.

A barátnőjével egy londoni hotelben töltötte az utolsó éjszakáját. Túlzott mennyiségű altatót vett be, majd álomra szenderült. A tablettáktól rosszul lett, hányt, de aztán újra rendben aludni kezdett. A barátnője elment cigarettát vásárolni, és mire visszatért, Hendrix már nem lélegzett. A boncolás megállapította, hogy egy újabb hányás következtében halt meg, ami öntudatlan állapotban lényegében megfullasztotta.

Tagja a 27-esek klubjának.Noha semmilyen statisztikai adat nem támasztja azt alá, hogy gyakrabban halnának meg híres zenészek 27 évesen, mint más életkorban, mégis legendássá vált ez a szám. Ez annak köszönhető, hogy 1969 és 1971 között alig két éven belül Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison és a Rolling Stones-gitáros Brian Jones is ennyi idősen hunyt el. A legendát pedig később csak táplálta olyan híres 27-esek távozása, mint Amy Winehouse vagy Kurt Cobain.