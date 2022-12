1. Csizmás, a kandúr először a 2004-es Shrek 2. mellékszereplőjeként bukkant fel a mozivásznon. (Nyilván a közismert mesehős Csizmás Kandúrról mintázva, miként a Shrek-univerzumban szinte minden karakter valamilyen létező mesefigura újragondolása.) Ezután a harmadik és negyedik Shrek-filmben is visszatért, majd 2011-ben önálló filmet (Csizmás, a kandúr) is kapott. Ezenkívül egy saját netflixes sorozat (Csizmás, a kandúr kalandjai) is jutott neki, felbukkant számos animációs rövidfilmben és tévés különkiadásban, a videójátékokról nem is beszélve.

2. Az új film történetében Csizmás Kandúr ráébred, hogy nagy árat fizetett, amiért fittyet hányt a veszélyre, és nem ügyelt a testi épségére. Nyolcat eltékozolt ugyanis a kilenc életéből, bár már nem is számolta őket. Most tehát az eddigi legnagyobb kalandja vár rá: vissza akarja szerezni az életeit a film címében jelzett utolsó kívánság segítségével. Nekivág hát a Fekete Erdőnek, hogy megkeresse a legendás Kívánságcsillagot. Ám, mivel már csak egy élete maradt, Kandúrnak segítséget kell kérnie egykori társától és vetélytársától, a lenyűgöző Puha Praclitól.

Útjuk során betársul melléjük egy izgága, fecsegő vidám blöki, Perro. Együtt veszik fel a harcot Aranyfürtöcskével és a Három Medve Maffiacsaláddal, valamint egy rémisztő fejvadásszal, a Nagy Gonosz Farkassal.

3. Nem csak az előző Csizmás, a kandúr-film óta telt el extra hosszú idő, de annak is több mint egy évtizede, hogy a DreamWorks Animation előrukkolt bármilyen új kalanddal a Shrek-univerzumból.

4. A hosszú kimaradás annak is köszönhető, hogy ez a mostani film igencsak nehezen született meg. Már 2012-ben elkezdtek tervezni egy folytatást az első Csizmás, a kandúr-filmhez, akkor még Guillermo del Toro rendezésével. 2014-ben már a munka elkezdését és a címet is bejelentették, akkor ez Csizmás, a kandúr 2.: Kilenc élet és 40 rabló lett volna.

5. 2019-ben új rendezőt jelentettek be a Pókember – Irány a Pókverzumot is jegyző Bob Persichetti személyében. Őt 2021 márciusában cserélték le Joel Crawfordra, aki végül maradt is a direktori székben Januel Mercado társrendezése mellett.

6. Az alkotók fő ihletforrásul A Jó, a Rossz és a Csúf című klasszikus westernt emlegették. Abban is egy mesés jutalomért küzdenek egymással a legkülönfélébb legendás karakterek, ami egy ízig-vérig kalandfilm akcióihoz vezet.

7. Az új film új stílust is hozott magával. Nem csak a történet hangvétele sötétebb kissé a megszokottnál (hisz végül is élet és halál kérdése körül forog): az animációs stílus is eltávolodott a Shrek-filmekben látottaktól: jóval festőibb, mesésebb, képregényesebb.

8. A rendező Joel Crawford és a forgatókönyvíró Paul Fisher már rutinosnak számítanak az efféle újragondolásban: a Croodék 2.: Egy új kor esetében is egy népszerű cím sokéves kihagyás után érkező, stílust váltó folytatását készítettek el.

9. A Csizmás, a kandúr hangjaként ebben a filmben is visszatért a karaktert a kezdetek óta szinkronizáló Antonio Banderas. Puha Pracli ezúttal is Salma Hayek hangján szólal meg, de rajtuk kívül is olyan sztárok adják a karakterek hangját, mint Olivia Colman, Ray Winstone, Florence Pugh, Harvey Guillén, vagy Wagner Moura.

10.Florence Pugh, Harvey Guillén és Wagner Moura ebben a filmben dolgozott először animációs karakter hangjaként.

11. Antonio Banderas nemcsak beszél, de énekel is a filmben. Három új dalt is szereztek ugyanis a film kedvéért, amelyek közül a Fearless Hero címűt maga a főszereplő adja elő.

12. A Csizmás, a kandúr azon ritka esetek közé tartozik, amikor egy film előbb kerül a mozikba Magyarországon, mint Amerikában. A hazai nézők már december 8-ától láthatják, míg a kinti, széles körű bemutatója csak december 21-én lesz.