Egy kis karibi szigeten született.

Onika Tanya Maraj néven a Karib-tengeren található Trinidad és Tobago szigetországának szülötteként látta meg a napvilágot a főváros Port of Spainben. Kisgyerek volt még, amikor az édesanyja megkapta az amerikai zöldkártyát, és átköltözött New Yorkba, hátrahagyva a gyerekeit, akiket a nagyszülőkre bízott. Az édesanyja Minaj ötéves korára tudott olyan feltételeket teremteni New Yorkban, hogy a gyerekek is követni tudták őt az Egyesütl Államokba.

Az apja felgyújtotta a házukat.

Ha a fenti családtörténetből hiányzik az édesapja, az nem véletlen: ő is jelen volt mindezen idő alatt, csak épp nem sokat tett hozzá a család életének alakulásához, mivel inkább az alkohol- és drogfüggőségével volt elfoglalva. A függőségéből fakadó erőszakos viselkedése egy alkalommal már odáig fajult, hogy saját házukat is felgyújtotta. Az édesapja később egy elvonó és a vallás segítségével tudott leszokni, és rendszeres templomlátogató lett belőle.

Szörnyű traumát élt át tiniként.

15 éves korában nemi erőszak áldozata lett, a tettes pedig ráadásul teherbe is ejtette. Az abortuszt választotta, amit élete egyik legnehezebb döntésének nevezett. Az átélt trauma később megnehezítette azt is, hogy immár saját szándékából gyereket vállaljon.

Mindenhonnan ugyanazért rúgták ki.

Dolgozott pincérnőként, ügyfélszolgálatosként, irodai asszisztensként, és saját bevallása szerint „legalább 15 munkahelyről" rúgták ki ugyanazért: mert nem megfelelő módon viselkedett az ügyfelekkel. Annyi pénzt azért így is össze tudott spórolni, hogy 19 évesen vegyen egy BMW-t, ami a nagy álma volt.

Későn futott be.

A pályatársaihoz, pláne a hiphop műfajában manapság szokásos tinisztárokhoz képest kimondottan későn, a húszas évei végén futott be. 2007 és 2009 között három mixtape révén hívta fel magára a figyelmet, és a rappelési képességeire felfigyelő Lil Wayne karolta fel, így tudta kiadni az első, Pink Friday című albumát 2010-ben.

Ő a rap királynője.

Ezt a titulust nemcsak a rajongói ragasztották rá, de számos rekorddal is kiérdemelte. Több mint 100 millió albumot adott el világszerte: ő a 2010-es évek legkelendőbb női rappere. Sőt, ő lett az első női előadó a történelemben, akinek 100 dala bekerült a híres Billboard Hot 100 toplistára.

A gyerekkori barátjához ment hozzá.

Négy éve a párja, 2019 októbere pedig óta a férje is Kenneth Petty, akit gyerekkora óta ismer, és korábban baráti kapcsolat volt közöttük. Egy gyerekük született, akinek Minaj nem hozta nyilvánosságra a hivatalos nevét, csak Papa Bear („papamaci") néven hivatkozik rá.

Olyasvalamit gyűjt, amit róla is mintáztak már.

Nemcsak a dalszövegeiben emlegeti gyakran a Barbie babákat, de gyűjti is őket. Sőt, már róla is mintáztak egyet: a Pink Friday című albumának megjelenése alkalmából készült egy Minaj-Barbie egyetlen példányban, és jótékony célra árverezték el.

Segít visszafizetni a diákhitelt.

2017-ben a Twitteren indított el egy felhívást, aminek keretében segít visszafizetni a kiválasztott rajongóinak a diákhitel-adósságukat. Ezen kívül is számos jótékonysági tevékenység fűződik a nevéhez: támogatott már trinidadi kórházat, AIDS-alapítványt és hurrikán utáni helyreállítást is.

Színésznőként is láthatod-hallhatod.

Egy ideje már nemcsak énekesnői, de színészi babérokra is tör. Szerepelt A csajok bosszúja és a Birkanyírás 3. című filmekben, az Angry Birds 2 és a Jégkorszak 4: Vándorló kontinens esetében pedig a hangját kölcsönözte animációs karaktereknek. Az utóbbi már csak azért is nagyon testhezálló feladat számára, mert rapperként is szeret és tud játszani a különféle akcentusokkal és alteregókkal.