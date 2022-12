Egy Beatles-dalról és egy regényről kapta a nevét, a tragikusan elhunyt sztárbarátja helyett fejezte be annak filmjét, már hat gyereke született, és magyar zenész is viseli a nevét. 50. születésnapját ünnepli a mozivászon egyik legsármosabb szívtiprója, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad Jude Law-ról.

Egy Beatles-dalról és egy regényről kapta a nevét.

Pedagógus szülők gyermekeként született meg 1972. december 29-én Londonban. Szokatlan keresztnevét a Beatles együttes Hey Jude című dala, és Thomas Hardy Lidércfény (eredetiben Jude the Obscure) című regénye nyomán kapta.

Iskolásként a lánykollégiumban lakott.

12 évesen kezdett el a National Youth Music Theatre nevű, fiataloknak színházi képzést biztosító brit szervezet iskolájába járni. Ritka keresztneve miatt az adminisztráción a lánykollégiumba osztották be, de ő nem szólt senkinek a tévedésről. Egy idő után persze nyakon csípték, és átvitték a fiúk közé.

Hazavitte az ingeket, amikben meghalt.

A kilencvenes évek vált világsztárrá, leginkább a Gattaca, az Éjfél a jó és rossz kertjében, valamint A tehetséges Mr. Ripley című filmek révén. A karakterét mindegyikben meggyilkolták, ő pedig mindegyik forgatásról hazavitte azt az inget, amit a haláljelenetében hordott.

Világsztárokkal bérelt közös lakást.

Kezdő színészként egy lakáson osztoztak Ewan McGregorral és Jonny Lee Millerrel, akik azóta is a közeli barátai. Sőt, ők hárman egy időben még közös filmes céget is működtettek Natural Nylon néven.

Többször is egy korábbi színésznagyság örökébe lépett.Michael Caine két híres szerepét is eljátszotta a mozivásznon: az Alfie és a Mesterdetektív remake-jében is ő alakította a nagy előd által korábban megformált legendás karaktereket. Sőt, a Mesterdetektívben ezt úgy tette, hogy a másik, idősebb főszerepet pedig Caine vette át az új változatban.

Heath Ledger helyett fejezte be annak utolsó filmjét.A tragikusan fiatalon elhunyt Heath Ledger is a jóbarátai közé tartozott; így természetesen rögtön igent mondott, amikor Terry Gilliam rendező szokatlan megoldásra kérte fel: a haláleset miatt félbemaradt Doctor Parnassus és a képzelet birodalma című filmet úgy fejezték be, hogy a hátralévő jelenetekben hol Law, hol Johny Depp, hol Colin Farrell alakította Ledger karakterét.

Kólával hízott.

Ugyan Jude Law a legtöbb filmjében mint igazi férfiszépség jelenik meg, de akadt olyan produkció, aminek a kedvéért szándékosan elcsúfította magát. A Dom Hemingwayben egy börtönből szabaduló, lecsúszott, alkoholista tahót játszott, a szerep kedvéért pedig alaposan meghízott, amit napi tíz Coca-Cola elfogyasztásával ért el.

Hatgyerekes apuka.Még pályakezdő fiatal színészként jöttek össze Sadie Frosttal, aki aztán az első felesége, és három gyerekének anyja lett. Az Alfie forgatásán szerettek egymásba a szintén kolléganő Sienna Millerrel, akivel ezután hosszú évekig tartó, szakításokkal tarkított viharos kapcsolat következett. Az amerikai modell Samantha Burke csak egy futó kapcsolatot jelentett, de született tőle egy gyermeke, miként 2015-ben Catherine Hardingtól is, aki az akkori barátnője volt. 2019 óta Philippa Coan a felesége, és immár a legkisebb gyerekének anyja is.

Magyar zenész is viseli a nevét.

Dzsúdló néven egy hazai sztárzenésszel is találkozhatsz a színpadokon: a pop és trap műfajokban utazó Juhász Mártonra még a híressé válása előtt ragadt rá ez a művésznév. Először csak Dzsú-nak becézték a barátai a Juhász első betűi nyomán, majd egy véletlen elhallás nyomán bővült a név a jól ismert formulára.

Csupa közismert karaktert alakít mostanában.Legutóbb a mozivásznon a fiatal Dumbledore professzor bőrébe bújt a Legendás állatok-széria új filmjében, a következő években pedig ismét láthatjuk majd Dr. Watsonként (Sherlock Holmes 3.), de el fogja játszani VIII. Henrik angol királyt (Firebrand) és Hook kapitányt (Peter Pan & Wendy) is.