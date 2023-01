Tüskevár (1967, 2012)

Matula bácsi nem annyira szereti az embereket és a településeiket: amikor telente beköltözik a lányához falura, a pipa sem ízlik neki annyira. Az ő helye kint van a berekben, az állatok között egy nádkunyhóban, békében. Mégis hajlandó rá, hogy maga mellé vegyen egy kíváncsi városi fiút, ebből pedig a magyar irodalom és magyar film egyik leghíresebb ifjúsági története lesz.

https://www.youtube.com/watch?v=HWXbtgwt7Ro

A szomszéd nője mindig zöldebb (1993)

Egy mogorva vénember helyett jobb a kettő, sőt mindjárt három is akad ebben a filmben, ha idevesszük az egyik főszereplő zsémbes papáját is. Azt a bizonyos két főszereplőt pedig két legendás hollywoodi színésznagyság alakítja, akik közül Walter Matthau szinte egész imidzset épített a goromba figurák eljátszására, ebben a történetben pedig Jack Lemonnal küzd meg vetélkedő szomszédként a melléjük költöző vonzó özvegyasszony kegyeiért.

Schmidt története (2002)

Ha Walter Matthaura igaz, hogy imidzset épített a goromba figurák eljátszására, akkor mit mondjunk Jack Nicholsonra? A színészóriástól filmek egész sorát válogathattuk volna a listánkra, és végül azért döntöttünk a Schmidt története mellett, mert ebben egészen hasonló az általa alakított főhős élethelyzete, mint a cikkünk apropójául szolgáló Ottóé: elvesztette a munkáját és a feleségét, értelmetlennek látja az életét, ezért pedig mindenkinek szívja a vérét maga körül. De aztán!

Gran Torino (2008)

Clint Eastwoodnak az egész színészi pályafutása alatt nagyon ment az összehúzott szemmel nézés, és ennek hatása cseppet sem csökkent akkor, amikor mizantróp nyugdíjasként követte a teraszáról, méla undorral szemlélve a mai világot és a mai fiatalokat. De Clint Eastwoodnak a hősi tettek is mindig nagyon mentek a pályafutása alatt, és egy mizantróp nyugdíjasnál is eljöhet az a pont, amikor úgy érzi: tennie kell valamit másokért.

Fel! (2009)

Egy végtelenül aranyos animációs filmben is helyet kaphat egy zsörtölődő öregúr, főleg ha mellé csapódik egy csillogó szemű ifjonc némi kalandra, hogy kimozdítsa a világutálatából, és végül mindketten sokat tanuljanak a másiktól – ami az ilyesfajta filmek egyik típustörténete. A Pixar alkotói ráadásul egy zseniális montázsszekvenciában azt is megmutatják a nézőnek, hogy miért lett ilyen az a bizonyos öregúr.

St. Vincent (2014)

Bill Murray legendás komikus fapofájáról mindig sugárzik némi melankólia és kiábrándultság, ebben a filmben meg aztán pláne: olyan léha veteránt alakít, aki magasról tesz a többi emberre, és az alkohol, a szerencsejáték, meg egy orosz prosti a legjobb barátai. Ideális gyerekfelügyeletre, nem igaz? A szomszédjába költöző egyedülálló anyuka mégis erre kéri meg ebben a pazar humorú dramedyben.

Az ember, akit Ottónak hívnak (2022)

Tom Hanks nem tud annyira goromba és zsémbes lenni, hogy közben ne legyen szerethető is, és ezt a kettősséget használja ki Az ember, akit Ottónak hívnak, ami egy szintén remek svéd film amerikai újragondolása. Ottó számára az élet már nem kínál semmit, legalábbis ő így látja, és ennek megfelelően is viselkedik másokkal – de mint mindig, idővel kiderül, hogy mennyiféleképpen is lehet látni a dolgokat, és ez mennyi mindent meghatároz.