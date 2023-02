Az édesapja is hollywoodi sztár.

1968. február 12-én a kaliforniai Santa Monicában látta meg a napvilágot egy környezetvédő anya és egy színész apa gyermekeként. Az édesapja, James Brolin is híres hollywoodi színész, olyan sikerprodukciókkal, mint a Feltámad a Vadnyugat, a Traffic, vagy a Marcus Welby MD sorozat.

Svájcból származik a neve.

Apai oldalon a családja egyik ága Svájcból származik, és oda vezethető vissza a vezetéknevük is, ami 'Bruderlin'-ből rövidült Brolinra. A keresztnevét pedig egy westernsorozat nyomán kapta: Steve McQueen karakterét hívták Joshnak a Wanted: Dead or Alive szériában.

Sokáig nem akart színész lenni.

A szülei házasságának megromlása, majd válása miatt kimondottan tartózkodott a színészek világától, és sokáig eszében sem volt ilyesmivel foglalkozni. Középiskolásként próbálta ki magát először egy diákelőadásban, onnantól viszont nem volt visszaút. 17 évesen már élete első filmszerepét is megkapta a legendás Kincsvadászokban.

Barbra Streisand a mostohaanyja.

Az édesapja újraházasodott, és egy igazi szupersztárt vett el, így Josh Brolin hivatalosan Barbra Streisand mostohafia. Persze ez esetükben sok gyakorlati jelentőséggel sosem bírt, mivel Brolin már 30 éves volt, amikor a frigy megköttetett.

40-hez közel futott be.

Hosszú évekig csak kisebb szerepeket kapott mozifilmekben, vagy sikertelennek bizonyultak a produkciók, amikben játszott. Az igazi áttörés csak 2007-ben, 39 éves korában következett be, amikor egyszerre mutatták be a Grindhouse, az Amerikai gengszter, az Elah völgyében és a Nem vénnek való vidék című filmjeit. Utóbbi az Oscar-díjig is eljutott, és a főszerepében Brolin egy csapásra keresett hollywoodi sztárrá vált.

A színésznőkkel nem volt szerencséje.

Sokáig csupa szakmabelivel randizott, akik közül Alice Adair és Diane Lane a felesége is volt, Minnie Driverrel pedig jegyben jártak. Azonban egyik kapcsolat sem tartott túl sokáig. 2016 óta a korábbi modell és személyi asszisztense, Kathryn Boyd a felesége, és immár két gyermekének édesanyja is.

Az autóversenyzés a hobbija.

Ha épp nem filmeken dolgozik, akkor szörfözéssel és gyors autók vezetésével szereti leginkább elütni az idejét. Az autóversenyzés ráadásul jól is megy neki, több, hírességeknek rendezett viadalon is ő lett a leggyorsabb, az egyiken ráadásul 22 évvel az édesapja győzelme után.

Majdnem otthagyta a színészetet a tőzsde miatt.

A húszas évei közepén napi szinten kereskedett a tőzsdén, és olyan sok pénzt keresett vele, hogy komolyan fontolóra vette az akkoriban még nem túl sikeres hollywoodi karrierje felhagyását a brókerkedés kedvéért. Később saját részvénykereskedő weboldalt is indított, és nagy örömmel vállalt szerepet a Tőzsdecápák második részében.

Szereti Budapestet.

Több alkalommal is járt a magyar fővárosban, itt forgatta például a Dűnét is. Sőt, az Instagram oldalán is többször tudósított a budapesti élményeiről, és hogy mennyire lenyűgözte őt a város.





Hamarosan visszatér az Arrakis bolygóra.

Legutóbb az Odakinn című misztikus westersorozat főszerepében láthatták őt a nézők, legközelebb pedig az idei év végén találkozhatunk vele újra a moziban: a Dűne második részét ekkor mutatják majd be.