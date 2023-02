Barbadosi kislányként egy erőszakos apa mellől kellett kitörnie, 16 évesen lett világsztár, a szexi klipjeit több országban is betiltották, és a napokban jelentett be egy nagy örömhírt. 35. születésnapját ünnepli a sztárénekesnő Rihanna, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad róla.

Egy kicsi szigetországból származik

Robyn Rihanna Fenty néven a karibi szigetvilágban található Barbadoson született, ami egy nagyjából Budapest területnyi ország. A felmenői között afro-guyanai és afro-barbadosi ősök találhatók, de az anyai nagyanyja révén angol, skót és ír vér is folyik az ereiben.

Keservesen telt a gyerekkora

Az apja alkohol- és drogfüggősége rányomta a bélyegét a gyerekkorára. Sokszor próbált meg a szülei közé állni, amikor az apja kezet emelt az anyjára. A család anyagilag sem volt persze eleresztve, sokszor az egyetlen bevételi forrásukat az jelentette, hogy a gyerek Rihanna az apjával ruhákat árult az utcán.

16 évesen szerződtette az egyik leghíresebb kiadó

Egy pillanat alatt változott meg az élete, amikor a neves zenei producer Evan Rodgers egy barbadosi vakációja közben felfedezte őt, és beajánlotta a Def Jam Records vezetőjének, Jay-Z-nek. New Yorkba repítették, és a próbafelvételek után egyből szerződtették is, mindössze 16 évesen.

Ő a frizuracserék királynője

Az egyik védjegye az, hogy folyamatosan cserélgeti a hajszínét és a frizurája fazonját. A Fashion Lifestyle egy alkalommal kiszámolta, hogy a karrierje kezdete óta már legalább 150 különféle stílusú hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt.

Az erőszakos pasija miatt nem tudott fellépni a Grammy-gálán

Hosszú éveken át élt megszakításokkal tarkított kapcsolatban a szintén zenész Chris Brownnal, ami alatt rendszeresen párkapcsolati erőszak áldozatává vált. A 2009-es Grammy-gálán fel sem tudott lépni, mert a show-t megelőző éjszaka Brown annyira megverte. Az eset után Brownt 5 év felfüggesztett börtönbünetésre ítélték.

Számos rekordot tart

A 2005 és 2015 közötti évtizedben ő volt a világ legsikeresebb előadója 62 millió aladott albummal. Ő lett minden idők első olyan zenésze, akinek öt albuma is háromszoros platinalemez lett. Ő lett az első, aki a brit toplistán öt egymást követő évben is elérte az első helyet a dalaival. Kilenc Grammy-díjat nyert.

Számos országban betiltották az egyik klipjét

A már a címével is a szado-mazo szexre utaló S&M szövege és pláne videoklipje olyannyira explicitre sikeredett, hogy már a megjelenése napján nem kevesebb, mint 11 országban is betiltották. Rihanna saját bevallása szerint a személyes preferanciái alapján is vonzódik az ilyesfajta szexuális különlegességek iránt.

Máig bánja, hogy nem tudott elmenni világsztár barátnője esküvőjére

Az egyik legjobb barátnője a sztárénekesnő Katy Perry, akinek még a lánybúcsúját is ő szervezte. Az esküvőre viszont ennek ellenére nem tudott elmenni, mert a lemezfelvételének időpontjával az utolsó pillanatban nem tudta összeegyeztetni. Az esetet azóta is bánja, a menedzsmentjét pedig lecserélte utána.

A Louis Vuitton több márkája is az övé

A hivatalos vezetékneve nyomán Fenty néven indított saját divatmárkát a Louis Vuitton cégbirodalmon belül, első színesbőrű nőként. A Fenty márkanév pedig már nemcsak ruhákat jelent, de kozmetikai cikkeket is; 2018 óta pedig fehérneműket is piacra dobtak Savage X Fenty néven.

A világ legnagyobb showjában jelentette be a terhességét

Alig néhány napja került újra a címlapokra Rihanna, hiszen az egész világ által figyelt Super Bowl show fellépőjeként a terhességét hangsúlyozó ruhában lépett színpadra, így jelentve be, hogy a második gyermekét várja a párjától, ASAP Rocky rappertől.