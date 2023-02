A neve különleges jelentéssel bír, japán császár is rokona, Tokió bombázása után az utcán koldult, és máig ott lakik, ahol John Lennont megölték. 90. születésnapját ünnepli a rocktörténelem egyik leghíresebb nőalakja, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad Yoko Onóról.

A neve különleges jelentéssel bír

A Yoko név jelentése japánul az "óceán gyermeke". John Lennon a Julia című Beatles-dal szövegébe nem véletlenül csempészte be az "Ocean child calls me" ("Az óceán gyermeke hív engem") sort, utalva az ekkor frissen megismert Onóra.

Japán császár is rokona

Rendkívül előkelő családból származik, az édesapja vissza tudta vezetni a családfáját egészen egy 9. században élt japán császárig. Az édesanyja felmenői alapították Japán egyik legnagyobb bankját. Yoko Ono kislányként együtt járt iskolába az akkori japán uralkodó, Hirohitó két fiával.

Az utcán koldult az éhezéstől

A második világháború idején a családja Tokióban élte át a bombázásokat, utána pedig a nyomort és az éhezést. Az összes holmijukat egy talicskán tolták, miközben ételért koldultak az utcán. A megmaradt néhány drága tárgyukat végül sikerült vidéken elcserélniük élelemre, így tudtak életben maradni.

A művészet kedvéért szakított a családjával

Már gyerekként is élt többször Amerikában, majd a háború visszakényszerítette őket Japánba, de az 1950-es évek elején végleg áttelepedtek a New Yorkba. Yoko Ono része lett az ekkoriban virágzó művészeti közegnek a performanszaival, verseivel, kiállításaival. A családja nem támogatta ebben, ezért szakított velük, és pincérkedésből meg tanításból élt.

Nem John Lennon volt az egyetlen férje

Sőt, még csak a második sem. Yoko Ono összesen három férfival házasodott össze. Toshi Ichiyanagi egyetemi szerelme volt, Anthony Cox neves zenész és producer. Mindkettőjükkel csak pár évig tartott Ono házassága, majd utána jött Lennon.

27 éven át nem találkozhatott a lányával

Anthony Coxtól egy lánya is született, akit a válás során az apának ítéltek. Cox ezután tagja lett egy keresztény szektának, a lánya nevét megváltoztatta, és teljesen elzárta őt a külvilágtól, így az anyjától is. Ono és a lánya csak 1998-ban, 27 elteltével találkozhattak újra.

A nászútját tiltakozásra használta

John Lennonnal egy kiállításon találkoztak először, és gyorsan egymásba szerettek. Lennon elvált az előző feleségétől, majd óriási médiafigyelem közepette elvette Onót. A nászútjukat a vietnámi háború elleni nyilvános tiltakozásra használták fel, aminek keretében hetekig nem hagyták el az ágyukat a „Szeretkezz, ne háborúzz!" jelszó jegyében. A közös gyermekük, Sean 1975-ben, Ono 42 éves korában született meg.

A rajongók máig őt okolják a Beatles felbomlásáért

Lennon az ő kedvéért szegte meg először a Beatles azon szabályát, hogy nem szabad barátnőket és feleségeket vinni a próbákra és a stúdióba. Emiatt keletkeztek is feszültségek a többiekkel, de ezek már inkább tünetei, mint okai voltak a zenekaron belüli ellentéteknek, amelyek a többi tag szerint is előbb-utóbb mindenképp a feloszláshoz vezettek volna. Ono így nyilatkozott erről: „Olyan volt, mint lefeküdni egy sráccal, aki nagyon bejön, másnap reggel pedig arra ébredni, hogy három másik arc is bámul rám."

Azóta is ott él, ahol Lennont meggyilkolták

Az 1980-as szörnyű tragédia után nem költözött ki a híres Dakota Buildingből, ahol Lennonnal éltek, és ami előtt a férje gyilkosság áldozata lett. Jelenleg is ugyanott lakik, az ablaka pedig immár a Central Park azon részére néz, amit a kezdeményezésére John Lennon emlékparkká alakítottak, Strawberry Fields néven.