A világhírű zeneszerzők összefogásából indult Two Steps from Hell amerikai formáció olyan filmek zenéihez is nevét adta, mint a Harry Potter, A Karib-tenger kalózai vagy az X-Men. Élő koncertshow-jukat Európa legnagyobb koncerthelyszínein mutatják be, melyek között Magyarország is helyet kapott. Az együttes először lép fel hazánkban 2023. szeptember 27-én 20 órától a Papp László Budapest Sportarénában.

A zeneszerződuó sokmilliárdos nézettséggel büszkélkedhet a YouTube-on, a Spotify-on és más streamingplatformokon, a világ legsikeresebb médiazenei producerei közé tartoznak. A rajongóik által régóta várt első turnéjuk 2022 nyarán indult világpremierként, és Európa-szerte nyűgözte le a közönséget.

A Two Steps From Hell újraértelmezi a zenekari játékot: fiatal, izgalmas és egyben innovatív. Különböző zenei témák egész arzenálja bontakozik ki, olykor kelta beütéssel tarkítva, rock és metál hangzásokkal vagy filmes dallamokkal. Egyedülálló zenekaruk és kórusuk mellett a műsorokat a világhírű alkotóik kísérik: Thomas Bergersen és Nick Phoenix zeneszerzők zongorán, hegedűn illetve ütőhangszereken irányítják a showt. Az előadás erőteljes, felemelő zenével és szenvedéllyel borzolja fel mesterien az érzelmeket, és olyan fantáziavilágokba kalauzol el, ahol bármi megtörténhet.

A koncert magyar szervezője a Green Stage Production, melynek mottója: „Földünk védelme tudatos célunk, ezért minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználás adataiból kiszámítjuk az adott események ökológiai lábnyomát, hogy ezen számítások eredményeként annyi fát ültessünk hazánkban, amely a keletkezett ökológiai lábnyomot ellensúlyozni képes."

