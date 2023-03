A művész szerda este hunyt el tel-avivi otthonában, családja körében. Színészi és énekesi munkája mellett költő és festő is volt. Társadalmi szerepvállalását és érzékenységét jelzi, hogy alapítványt hozott létre és vezetett beteg és fogyatékossággal élő gyerekek és családjaik táboroztatására. Szinpadi és filmes munkásságával elnyerte Izrael legnagyobb elismerését, az Izrael-díjat, s emellett a világhírű színészt jelölték Oscar- és Tony-díjra is, és kétszer is megkapta a Golden Globe-díjat.