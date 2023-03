1. Az est házigazdája a humorista és tévés showman Jimmy Kimmel lesz, akinek nem ismeretlen ez a szerep: 2017 és 2018 után harmadszor vállalta el az Oscar-gála műsorvezetését. A komoly küldetésre pedig egy Top Gunt parodizáló filmecskével jelentkezett be.

2. Természetesen idén sem maradunk zenei programok nélkül: élő előadásban hangzanak el a legjobb betétdal kategóriájának jelöltjei, többek között Rihanna fellépésével, de színpadra lép például Lenny Kravitz is egy speciális performansszal.

3. A filmek között a jelölések számát tekintve a Minden, mindenhol, mindenkor vezet 11 nominációval, 9 kategóriánál izgulhatnak a Nyugaton a helyzet változatlan és A sziget szellemei alkotói. 8 nevezést kapott az Elvis, 7-et A Fabelman család, 6-ot a Tár és a Top Gun: Maverick. A legjobb film kategóriájában is a legtöbb nevezéssel bíró alkotásokat emlegetik fő esélyesként: a fogadóirodák a Minden, mindenhol, mindenkor győzelmére fizetik a legkevesebb pénzt.

4. Jól mutatja a filmes trendek változásait, hogy ez lesz az első olyan Oscar-gála, amikor két folytatás, az Avatar: A víz útja és a Top Gun: Maverick is szerepel a legjobb film jelöltjei között. Az is most fordul elő első alkalommal, hogy 1 milliárd dollárnál többet hozó filmből is kettő szerepel a kategóriában, szintén az említettek révén.

5. A német Nyugaton a helyzet változatlan mindössze a 15. olyan film az Oscar történetében, ami nem angol nyelvű filmként be tudott kerülni a legjobb film jelöltjei közé. Az alkotás így természetesen a legjobb nemzetközi film kategóriájában is versenyez, ott toronymagas esélyesként.

6. A Nyugaton a helyzet változatlan egy olyan regényből készült, amit korábban már feldolgoztak Oscar-díjas filmen (azonos címmel, 1930-ban). Ilyen együttállás korábban csak a Lázadás a Bounty-n és a West Side Story esetében fordult elő.

7. A legendás zeneszerző John Williams az 53.(!) jelölését kapta meg A Fabelman családért, ezzel természetesen csúcstartó az élő személyek között. (Egyedül Walt Disney-nek volt valaha ennél több.) Williams az életkorával is csúcstartó lett: 90 évesen ő minden idők legidősebb Oscar-jelöltje.

8. A mexikói rendező, Alfonso Cuarón (Gravitáció, Roma) ezúttal a legjobb rövidfilm kategóriájában versenyez a gálán. Ezzel már 7 különféle kategóriában jelölték Oscarra a pályafutása során, amivel csatlakozott a csúcstartó Kenneth Branagh-hoz.

9. 88 éve nem fordult elő olyan, mint most a legjobb férfi főszereplők között: mind az öt jelöltnek ez az első jelölése a gálán.

10. A színészi kategóriákban általánosságban is jellemző, hogy sok az új arc: a négy kategória 20 jelöltje közül 16 korábban sosem szerepelt az Oscar nomináltjai között.

11. Sőt, az említett 20 színészi jelölt között mindössze egy akad, aki már nyert korábban Oscart: az a Cate Blanchett, aki idén is nagy esélyesnek számít a Tárban nyújtott alakításával.

12. A sokat emlegetett diverzitás idén igazán megvalósult a színészi jelöltek között, hiszen a 20 jelöltből 11 nem amerikai. Különösen feltűnő az ázsiaiak előretörése: korábban sosem fordult elő, hogy három különféle kategóriában is jelöljenek erről a kontinensről színészeket.

13. A Cate Blanchett fő riválisának számító Michelle Yeoh az első ázsiai színésznő lett, akit jelöltek a legjobb női főszereplő kategóriájában.

14. A Fekete Párduc 2.-ben nyújtott alakításával Angela Bassett lett az első, akit egy Marvel-képregényfilmért jelöltek színészi Oscarra.

15. Aki látta A Fabelman családot, valószínűleg nem felejti Judd Hirsch szenzációs epizódalakítását Boris bácsi szerepében. A jól megérdemelt Oscar-jelölés ki is járt érte a színésznek, ami az 1980-as Átlagemberek után a második számára, ezzel pedig csúcstartóvá lett: korábban sosem fordult elő, hogy valakinek több mint négy évtized teljen el két színészi Oscar-jelölése között.