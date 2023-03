Szakács Gergő a 4-es metrón mutatta be a hamarosan megjelenő lemezük első számának refrénjét. A Szélcsend című szám előadásában egy kórus is csatlakozott hozzá. A mini flashmobról videók is készültek. Az első épp hogy kikerült a TikTokra, máris nagyon népszerű: két nap alatt több mint egymillióan látták.