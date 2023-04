A tavasz beköszöntével még intenzívebb kulturális kalandozásokra hív a Várkert Bazár, hogy kiszakadjunk a szürke hétköznapokból és felfrissítsük a lelkünket. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes különleges premierre készül a Tánc-költészet című előadásával, míg Csokonai verseit egyedülálló zenei háttérrel mutatja be az Anima Sound Systemből ismert Prieger Zsolt alkotótársaival.

Sodró erejű néptáncosok, a hazai folklór varázslatos világa kapcsolódik össze a magyar költészet emblematikus verseivel április 16-án. Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas alkotó szerint azok a tempók, azok az izgalmas történetek, azok a fölvetülő képek, amelyek versolvasás közben jelennek meg, ezúttal tánccá fognak átalakulni. Zs. Vincze Zsuzsa Érdemes Művésszel közös koreográfiájukban a női lélek, a férfierő, a szenvedély és boldogság, hit és hazaszeretet tárulkozik fel a Várkert Bazár színpadán. A Tánc-költészet című produkció célja, hogy a versek és a mozdulatok összhangja egyedülálló élményben forrjon össze. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes társulata ezúttal nem csupán magával fogja ragadni a közönséget, hanem felébreszti téli álmukból a szunnyadó érzékeket is.

Szenvedélyt és modernitást, egyedülálló élményt ígér a Mihály, avagy egy város kísértetei című produkció is április 18-án. Idén született 250 éve Csokonai Vitéz Mihály, akiről Térey János azt írta, hogy „életműve olyan sűrű, meglepetésekkel teli, lombsuhogásos erdő, mint talán Weöresé és Aranyé a magyar költészetben. Évődő szerelmespárjainak, napfényes kertjeinek világa – a hasonlóképpen képességei csúcsára érkezve elhunyt – Mozartéval rokon.” Ám az előadás nem csupán a költői életmű bemutatására vállalkozik, hanem valódi összművészetet kínál, ahol a zene, a költészet és a vizuális elemek egységet alkotnak. Mintha egy varázslatos világba csöppennénk, a költő szavai és a zenei kíséret egyszerre repítenek el minket múltba és jelenbe. Az Anima Sound Systemből jól ismert Prieger Zsolt szerint ugyanis Csokonai nem egy irodalmi múzeumba illő figura, hanem modern alak, szinte az utca költője, a nagy debreceni áramvonalas, újhullámos rapper. Olyan művész, akihez ma is fordulhatunk meglátásokért, tanácsokért és víziókért. Izgalmas előadás lesz, hiszen az alkotótársak közt szerepel a Subtones együttesből ismert Subicz Gábor, és a Slow Village MC Tink-je, azaz Balázsovics Mihály is.

További információ: varkertbazar.hu