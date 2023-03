A fiatalokat célozta meg az idén 25 éves Megafilm a MegaYouth tehetségkutató pályázatával. A 16 és 25 év közötti forgatókönyvírók munkáját díjazták, az elismeréseket pedig egy ünnepélyes gálán osztották ki. A Thália Színház Télikertjében tartott nagyszabású eseményen számos híresség megjelent: Wolf Kati, Dobó Kata, Dobos Evelin, Keresztes Ildikó, Bánovits Vivianne, Őze Áron és Szőke Richárd is tiszteletét tette - írja a Bors.

Közönség-díj, a meghívottak szavazatai alapján

A 19 éves Molnár Mátyás Benedek nyerte, A cinkotai asszonygyilkosság című munkájával, amely századfordulós krimi-noir hangulatú projekt.

A díjat Dobó Kata adta át. "Bátor dolognak tartom, hogyha valaki ezt a szakmát választja. Én csapatjátékos vagyok a színészetben is és a rendezésben is, tehát nagyon tudom elképzelni milyen az, amikor az ember leül az üres klaviatúra elé, néha felbukkanó alkotói válságával, a démonjaival. Ezeken keresztül mentél te is és ti mindannyian, amiket mi nem nagyon tudunk megtapasztalni, mert mi filmesek már a végeredményét kapjuk meg a csodálatos munkátoknak és csinálunk belőle egy – jó esetben – fantasztikus filmet. Azért is nagyon bátornak tartanak titeket, mert iszonyatosan őszintének kell lenni ahhoz, hogy jó írásokat írjatok. Úgyhogy mindannyiótoknak gratulálok neked különösképpen, és hogy remélem, hogy találkozunk majd a szakmában!" - mondta Kata a győztesnek.

Harmadik helyezés

A 19 éves Boros Éva Júlia lett a harmadik, a Te öltél meg előbb című munkájával, ami egy bántalmazott testvérpár gyilkosságba torkolló kálváriáját mutatja be.

A díjat Helmeczy Dorottya, Balázs Béla-díjas producer adta át.

Második helyezés

A 19 éves Molnár Mátyás Benedek lett a szakmai zsűri második helyezettje, a már említett A cinkotai asszonygyilkosság című munkájával.

A díjat Kálomista Gábor Balázs Béla-díjas producer adta át. "Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Szeretném megköszönni producertársamnak és kollégáimnak ezt a remek estét. Ők dolgoztak ezen, én csak itt most pompázok. Örülök, hogy a fiatalok ilyen lelkesedéssel és sikerrel küzdöttek. Még egyszer gratulálok. Fiatal vagy és nagy jövő áll előtted" - mondta a nyertesnek a producer.

Első helyezés

A 25 éves Ulics Balázs, Filézett viszonyok című projektje nyerte el. A koronavírus inspirálta történet egyszerre krimi, fekete komédia és korkép a járvány utáni világról, mai tinédzserek szemszögén keresztül.

A díjat Vitályos Eszter államtitkár adta át. "Azt kívánom nektek, hogy legyetek kitartóak és legyen mindig alázat a munka iránt, mert szerintem ezzel a két dologgal lehet igazán nagy sikereket elérni. Úgyhogy hajrá, előre fiatalok! Tiétek a jövő!" – mondta az államtitkárasszony.

A Bors a gála résztvevőivel exkluzív interjúkat is készített: