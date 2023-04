Egy nyári iskolai tábor indította el a karrierjét

Hetedikes korában, egy nyári iskolai táborban ismerkedett meg Chad Hugóval, aki azóta is a legközelebbi barátja és alkotótársa. A suliban két zenekart is alapítottak, a második pedig a már később híressé vált Neptunes lett, amit egy gimis Ki mit tud?-on fedezett fel a szomszédban található zenei stúdió producere.

Nála nagyobb hatással valószínűleg senki sincs arra, hogy mit hallasz a rádióban

Az r'n'b és hiphop-zenekar Neptunes saját jogon is aratott sikereket, de leginkább más előadók albumainak producereként váltak megkerülhetetlenné a zenei világban. Pharrell Williams dolgozott többek között Britney Spears, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Jay-Z, Madonna, Shakira, Ariana Grande, Usher, Gwen Stefani és sokan mások leghíresebb dalain, és egyes vélemények szerint nála nagyobb befolyással senki nem volt a 21. század popzenéjére.

2013 az ő éve volt

Egyetlen éven belül három gigaslágert is szállított, ráadásul ez esetben nemcsak producerként és dalszerzőként, hanem a reflektorfénybe álló előadóként is. A Gru 2. filmhez írt Happy letarolta a toplistákat, a Robin Thicke-el közös Blurred Lines videoklipjét tízmilliók bámulták szájtátva, a Daft Punkkal készített Get Lucky pedig az elektronikus zenét kedvelőket is meghódította Williams számára.

Ő készített először 24 órás videoklipet

A Happy számára speciális videoklipet készített, amiben egyetlen Los Angeles-i nap folyamán 0-tól 24 óráig táncolnak látszólag vágatlan felvételen a legkülönfélébb emberek a dalra szemben a kamerával, köztük időnként felbukkanó hírességekkel is, mint Magic Johnson, Steve Carell, vagy Jimmy Kimmel.

Rövidnadrágban ment az Oscar-gálára

Nem csak a Gru-filmek számára készített betétdalt, de közreműködött többek között a Spongyabob: Ki a vízből!, A csodálatos Pókember 2. és Az oroszlánkirály zenéjének elkészítésében is, több esetben a világ egyik leghíresebb filmzeneszerzője, Hans Zimmer oldalán. A legrangosabb filmes díjra eddig kétszer jelölték: legjobb betétdalért (Happy) és producerként (A számolás joga). Az utóbbi esetében olyan szmokingban jelent meg a gálán, aminek az alsó fele egy rövidnadrág volt.

Óriási Star Trek-rajongó

Gyerekkora óta imádja a Star Trek-univerzumot, rendszeresen használja nyilvánosan a sci-fi sorozatból ismert vulkáni köszöntés kézjelét. Sőt, a saját kiadóját is Star Traknak nevezte el.

Hármasikrek apukája

2013 óta házas, ekkor vette el a modell és divattervező Helen Lasichanh-t, akivel régóta kapcsolatban éltek. Négy gyerekük született: egy kisfiú 2008-ban és a hármasikrek 2017-ben.

Dollármilliókat költ iskolaépítésre

Nagyon fontosnak tartja a minél magasabb színvonalú közoktatást, ezért aztán a saját vagyonából áldozott 35 millió dollárt arra, hogy a szülővárosában diákközpont épüljön. De 2019-ben olyan is előfordult, hogy 144 diák számára biztosított akadémiai ösztöndíjat.

A gördeszka a hobbija

A nála 10 évvel fiatalabb öccse, Cato Williams profi gördeszkás, és az egész családban hagyomány ez a sport. Pharrell Williams az otthonában is építtetett egy egész gördeszkapályát, hogy mindig tudjon hódolni a hobbijának.

Ő a Louis Vuitton új kreatív igazgatója

Pharrell Williams mindig is híres volt a divattal ápolt különleges kapcsolatáról, számtalan alkalommal választották be a legjobban öltözködő hírességek közé, és többek között az Adidas számára is tervezett már cipőket. Alig két hónappal ezelőtt viszont minden eddiginél komolyabb szerephez jutott a divatvilágban: kinevezték a Louis Vuitton új kreatív igazgatójának, az első hozzá köthető kollekciókat pedig nyárra várják.