Drakula (1931)

Minden vámpírok ősatyja, az erdélyi kastélyában rejtőző Drakula gróf Bram Stoker rémregényében született meg a 19. század végén, majd a mozi megszületésével a filmvásznon is hamar felbukkant. A Drakulát valaha megformáló színészek közül pedig még mindig hazánk szülötte, Lugosi Béla az etalon, aki az egész filmes vámpírmítoszt meghatározó klasszikus 1931-es filmben játszotta el a grófot. A figura olyannyira a személyéhez kötődött, hogy a temetésén a legenda szerint a (szintén magyar származású hollywoodi sztár) Peter Lorre felvetette, nem kéne-e a biztonság kedvéért átdöfni egy karóval a holttest szívét.

Drakula (1992)

A Lugosi-féle verzió sokszor eltért az alapanyagtól, a rendezőlegenda Francis Ford Coppola viszont a Drakula-mítosz alapjául szolgáló regény lehető leghűségesebb adaptációját készítette el az 1990-es évek elején – még a szereplők naplóbejegyzéseit és leveleit is beemelte a filmbe. Nála Drakula gróf Gary Oldman megformálásában egy tragikus hősszerelmes, aki az imádott lény elvesztése miatt választja az örök sötétséget.

Interjú a vámpírral (1994)

A korszak két férfiideálja, Tom Cruise és Brad Pitt vámpírkodott együtt ebben a kilencvenes évekbeli kultfilmben, az oldalukon a még kislány Kirsten Dunsttal. Brad Pitt karaktere egy felesége halála miatt szenvedő, majd egy delejes személyiségű vámpír (Tom Cruise) hatása alá kerülő és általa átváltozó, idővel viszont az örök életből és a vámpírlétből kiábránduló 19. századi férfiú, aki egy riporternek meséli el a történetét, ami viszont nem zárul le az interjú végével.

Alkonyat (2008)

A tömegkultúrára gyakorolt hatása miatt mindenképp itt a helye az Alkonyatnak, még ha a listánk többi szereplőjéhez képest nem is olyan míves mozidarab. A hősszerelmes, vega, „tini" vámpír Edward újra menővé a zsánert, igazi divathullámot indított el, és jó néhány dolgot átírt a mítosz korábbi elemei közül, tonnányi pénzt termelt, így miatta elkezdtek újra kiváló vámpírfilmek is készülni.

Hotel Transylvania - Ahol a szörnyek lazulnak (2012)

A vámpírfilmek nem mindig félelmetesek, és maga Drakula gróf is felbukkanhat egy gyerekeknek szóló animációs moziban, ahogy azt a Hotel Transylvania be is bizonyította. Ebben a változatban persze a gróf ártalmatlan családapa, aki rég luxusszállót csinált a hírhedt kastélyából, épp szörnyvendégek részére. Azonban egy itt tartott szülinapi bulira betéved egy igazi ember is, ráadásul megtetszik Drakula lányának, és indulhat a félreértések vígjátéka.

Hétköznapi vámpírok (2014)

A vámpírkomédia (al)műfaját az utóbbi években a Hétköznapi vámpírok járatta a csúcsra, és ez az új-zélandi, áldokumentarista stílusban felvett vígjáték olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy azóta elkészült belőle egy nem kevésbé remek sorozatváltozat is. Az alapötlet egyszerű, de nagyszerű: milyen lenne egy olyan albérlet a mai világban, ahol sokszáz éves vámpírok a lakótársak?

Renfield (2023)

Nicolas Cage a karrierje kezdete óta el szeretné játszani Drakulát a filmvásznon, és most végre megadatott neki a lehetőség. A Renfield fő- és címszereplője mégsem ő, hanem a rettegett gróf szolgája, aki már nagyon szabadulni szeretne a bántalmazó munkakapcsolatból, ezért aztán összefog egy tűzrőlpattant rendőrlánnyal.