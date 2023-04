Máris megérkezett az első jó hír az Anna and the Barbies új lemeze kapcsán . Az Adj Király Katonát! című 8. stúdióalbumukat Fonogram díjra jelölték, Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában. A korábbi években eddig 3 alkalommal ítélték nekik a neves szakmai díjat.

Emellett javában zajlik az országjáró turné, és a dübörgő koncertsorozat állomásai között gőzerővel készülnek a jövő évi Anna and the Barbies 20., jubileumi nagykoncertre, amelyhez kapcsolódóan számos meglepetést ígérnek. Az elmúlt 2 évtized zenei világát szeretnék belesűríteni a kerek évfordulóra megálmodott műsorba, lélegzetelállító látványelemekkel, picit fanyar, szarkasztikus pikantériával megfűszerezve, de rendkívül inspiráló hatást keltve mindezzel.

Megkezdődtek az előkészületei a tavaly óriási sikerrel bemutatott, táncosokkal kiegészült különleges hangulatú Müpa elektro-akusztikus, futurisztikus performance-nak is. A különböző művészeti ágak összefonódásából születő színházi előadáshoz idén Reviczky Gábor is csatlakozik, melyet Pásztor Annáék a lemezturnéhoz hasonlóan, országosan, több helyszínen mutatnak majd be a közönségnek.

Addig pedig folytatódik az országjárás az új lemezzel, amelynek záróakkordjaként május 5-én a Kobuciban találkozhat az Anna and the a Barbies-sal a közönség.