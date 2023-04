Jamal lánya a The New York Times című lapnak azt mondta, édesapja prosztatarákban szenvedett, vasárnap hunyt el.

Jamal Frederick Russell Jones néven született a pennsylvaniai Pittsburghben 1930-ban. Szerény körülmények között élő fekete családban nőtt fel. Édesapja acélgyári munkás volt, édesanyja házvezetőnő. 1950-ben áttért az iszlámra. Az első zongoráját édesanyjától kaptai. Első jelentős sikere az 1958-ban megjelent, Ahmad Jamal at the Pershing: But not for me című albuma volt, amely több mint száz héten át szerepelt a slágerlistákon.

A The New York Times szerint ez volt akkoriban az egyik legnagyobb példányszámban eladott instrumentális lemez, amivel kevés jazz-zenész büszkélkedhet.

A polgárjogi küzdelmek idején, amikor jazz-zenészek többsége nyíltan állást foglalt, Jamal nem állt be egyik táborba sem. Ezt tükrözte The Awakening című, 1970-ben megjelent lemeze is, amelyen visszautasította a kor összes politikai szlogenjét. Stílusát a zenetörténészek úgy írják le, hogy Ahmad Jamal szerette a meglepetésre építeni muzsikáját, a hirtelen szünetekre, a csend alkalmazására, a romantikus hangsúlyokra, melyeket egyszerre dinamikusan és lágyan adott elő.

"Szenvedéllyel élek, és ha az ember érdekes életet él, akkor folyamatosan felfedez új dolgokat" - mesélte titkáról 2012-ben az AFP francia hírügynökségnek. "A zenészek virágba borulnak, építik magukat. Néhány alapvető dolog ma is változatlan a zenémben, mint például a melódia, de a hang sűrűsége változott a korral, a ritmikus részek kidolgozottabbak" - magyarázta.

A jazzt amerikai komolyzenének nevezte.

"Az európai komolyzenét Bach, Brahms, Ravel, Debussy, Beethoven, Chopin határozza meg. Az amerikai komolyzenét pedig Duke Ellington, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sydney Bechet" - fejtette ki 2017-ben a Teleramának adott interjúban.

Ahmad Jamal mintegy hét évtizedes karrierje során több mint 80 albumot jelentetett meg, és a műfaj olyan óriásaira volt hatással, mint Miles Davis és McCoy Tyner.

"Minden ihletem Ahmad Jamalból fakad" - mondta róla Miles Davis.

Jamal 2017-ben életművéért Grammy-díjat kapott, és szinte az utolsó percig a billentyűkön jártak az ujjai.

"Mindig fejlődöm. Amikor csak leülök a zongorához, mindig támadnak új ötleteim" - mondta 2022 végén a The New York Timesnak.