A Pécsi Tudományegyetem művészeti karos hallgatói, valamint számos civil és szakmai szervezet által szervezett rendezvény a majális hagyományait ötvözi a művészetekkel, kiállításokkal, koncertekkel és műhelyfoglalkozásokkal - olvasható a beharangozóban.

A közlés szerint a pécsi pihenőligetben a kisgyermekes családok számára is számos programot tartanak, továbbá a liget tószínpada a város számos fiatal zenei tehetségének lehetőséget biztosít.

A majális ideje alatt a gyerekek pónilovagláson vehetnek részt, gyöngyállatokat fűzhetnek, képeslaprajzoló workshopon vehetnek részt, megismerkedhetnek az agyagozással, levendulaszíveket varrhatnak, dombornyomott füzeteket készíthetnek, de lesz batikolás, arcfestés, henna, elektronikai bütykölde és állatsimogató is, emlékül pedig hajtogatott lufit is hazavihetnek a rendezvényről a legkisebbek.

Az esemény keretében PTE Művészeti Kar alkotói által létrehozott public art és képzőművészeti alkotásokból, installációkból nyílik kiállítás, míg a helyi termékek iránt érdeklődőket kézműves, iparművészeti vásár és termelői piac várja.

A folyamatosan aktualizált programsor és a további részletek megtalálhatók a www.balokanymajalis.hu weboldalon és a Balokány majális elnevezésű Facebook-eseményoldalon.