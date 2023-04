Cs. Németh Lajos halálhíre megrázta a magyar színésztársadalmat. Madár Verának is nagyon fog hiányozni Cs. Németh Lajos, a színésznő szerencsésnek érzi magát, hogy együtt dolgozhattak a Jóban Rosszban című sorozatban.

"Ismertem már korábbról is, a csodálatos szinkronhangját, és legendás szerepei voltak, ezért nagyon megörültem, amikor először feltűnt a sorozatban. Őt tényleg mindenki szerette. Csendes volt, alázatos, az a generáció, akik a szakmát hivatásként kezelték, az embereket tiszteletben tartották, és rendkívül jó humora volt. A lelkében nem 83 éves volt, hanem kortalan. Örök derű volt a szemében, a lényében, a tartásában. (...) Ha problémád volt, végighallgatott, adott jó tanácsot. Ha komoly dologról volt szó és ha vicceskedni kellett, abban is partnerre leltünk benne. Mindig jelen volt, amikor kellett, mégsem éreztük soknak. Nem lehetett nem figyelni rá. Emberként, színészként is kiváló volt" - nyilatkozta Madár Vera a Borsnak.