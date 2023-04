Cs. Németh Lajos 1940-ben született Karcagon, 1962-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutása során olyan színházak foglalkoztatták, mint a debreceni Csokonai Színház, a Madách Színház, a Budapesti Kamaraszínház és a Turay Ida Színház.



Számos filmben feltűnt, egyik legismertebb alakítása Keleti Márton A tizedes meg a többiek (1965) című alkotásához fűződik, melyben Grisát, a sebesült orosz katonát játszotta. Szinkronszínészként egy ország ismeri hangját a külföldi sikersorozatokból, mozifilmekből, több mint 2200 szinkronszerepet tudhatott magáénak.

Számos tévéfilmben is láthattuk, így többek közt a Borsban, a Família Kft-ben. Több mint tíz évig tagja maradt a Jóban Rosszban csapatának, ennek kapcsán úgy fogalmazott:

"Örültem, amikor bekerültem a sorozatba. Nem gondoltam, hogy ilyen hosszú ideig veszek részt benne, mert eleinte nem is játszottam benne sokáig, egy idő után kérdezték meg, hogy hosszabb időre is vállalnám-e. Ezer örömmel vállaltam, annál is inkább, mert mostanában már nem nagyon van megjelenési lehetőség képernyőn vagy filmekben."