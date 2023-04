Az új formátumok között szerepel az I can see your voice, egy találgatós zenei gameshow; a Cash or Trash, amelyben hétköznapi emberek a meggazdagodás reményében nem hétköznapi tárgyaikkal próbálnak szerencsét; és a legendás szójáték, a Password, amelyben sztárok segítenek „civil" játékosoknak megkaparintani a pénznyereményt.

A SuperTV2 nézői idén ősszel egy több hónapos izgalmas műsorral, a Power Of Love, a Szerelem erejével gazdagodnak, amely már több országot megjárt és most debütál hazánkban is. Az újdonságok között szerepel továbbá a Next Topmodel Hungary is, amelyben a hazai szépségipar legjobb szakemberei keresik a következő magyar szupermodellt, és a kihívások, kalandok, fotózások, bemutatók során a versenyzőknek keményen meg kell dolgozniuk az álomszerződésért – írja a Blikk.