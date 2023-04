Nagyrészt német vér folyik az ereiben

A Pfeiffer név nem véletlenül németes hangzású: a Kaliforniában született színésznő apai nagyszülei közül az egyik teljesen, a másik részben német származású volt. De anyai ágról is félig svájci németek az ősei, egy svéd ág mellett.

Bíróságon akart dolgozni

A középiskola elvégzése után bírósági írnoknak tanult, de ez nem igazán jött be neki, és a suli otthagyása után egy ideig bolti eladóként próbált megélni.

Szépségkirálynőként kezdődött a karrierje

20 éves korában megnyert a Miss Orange County szépségversenyt, ezután pedig modellként és tévéreklámok szereplőjeként foglalkoztatták. Az első „színészi" feladata az Alice Csodaországban címszereplőjének eljátszása volt egy Disneylandben tartott parádén.

Szekta hálózta be

Amikor kezdő színésznőként Hollywoodba költözött, összeismerkedett egy kedves fiatal párral, akik a szárnyaik alá vették, és segítettek neki leszokni a dohányzásról, italozásról, drogozásról. Az csak később derült ki, hogy ők egy fényevő szektát működtetnek, amibe Pfeiffert is bevonva teljesen átvették az irányítást az élete felett. Csak évek és rengeteg nekik adott pénz árán szabadult meg tőlük.

Hat éven át folyamatosan jelölték Golden Globe-ra

A nyolcvanas évek vége és a kilencvenes évek eleje jelentette a karrierje csúcsidőszakát, amit az is jól mutat, hogy ekkoriban hat egymást követő évben mindig jelölték valamelyik alakítását Golden Globe-ra, és három Oscar-jelölést (Veszedelmes viszonyok, Azok a csodálatos Baker fiúk, A szeretet földje) is begyűjtött ekkoriban.

Egy terhességnek köszönheti az egyik leghíresebb szerepét

A Batman visszatérben emlékezetes módon játszotta el a Macskanőt, pedig eredetileg nem is őt, hanem Annette Beninget szerződtették a szerepre, akinek aztán közbeszólt a terhessége. A Macskanő jelmezt a forgatáson minden alkalommal vákuummal cuppantották rá Pfeiffer testére, emiatt csak rövid idő állt rendelkezésre a felvételekhez, mielőtt elájult volna a szorítástól.

Máig fél a kirúgástól

„Még mindig azt gondolom minden új munka esetében, hogy az első héten ki fognak rúgni. Mindig. Ami azt illeti, még gondolkozom is azon, hogyan rúgassam ki magam. Gondolom, ennek a kudarctól való félelem az oka" – nyilatkozta erről a sztárszínésznő.

Épp azelőtt lett anya, hogy megismerte volna élete szerelmét

Kétszer ment férjhez. Fiatal színésznőként a kolléga Peter Horton párja lett, akivel aztán 1981 és 1988 között éltek házasságban. Pfeiffer aztán szingliként, 35 éves korában úgy döntött, hogy nem vár többet az igazira az anyasággal, és örökbe fogadott egy kislányt. Még ugyanabban az évben megismerkedett David E. Kelley producerrel, aki aztán a második férje lett; rövidesen közös gyermekük született, és azóta is egy párt alkotnak.

Szeret meztelenül mászkálni

Egy 2013-as interjújában elárulta, hogy ugyan nagyon hiányoznak neki az otthonról kikerült gyerekei, de az előnyeit is élvezi, hogy már nem élnek vele. Így például nyugodtan lehet otthon egész nap meztelenül.

Szuperhősnőt és elnökfeleséget játszik

Még itt-ott elcsíphető a mozikban A Hangya és a Darázs: Kvantumánia című Marvel-képregényfilm, amiben egykori szuperhősnőt játszik. A kisképernyőn a The First Lady című sorozatban láthatták őt legutóbb a nézők, Betty Ford elnökfeleség szerepében. De rövidesen érkezik a Wild Four O'Clocks című filmje is, amiben nagymamaként kell magára vállalnia a szülői szerepet két problémás unoka mellett.