Az édesapja is neves színész, kamaszkorában Brad Pittel járt, magyar fesztiválon is koncertezett, és a vallás segítségével jött le a drogokról. Félszázadik születésnapját ünnepli a szexszimbólum Juliette Lewis, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad róla.

Az édesapját is láthattad híres filmekben

1973. június 21-én Los Angelesben látta meg a napvilágot, egy tervezőgrafikus anya és egy színész apa gyermekeként, akik két évvel később elváltak. Az édesapja, Geoffrey Lewis több mint 200 filmben és sorozatban játszott, kisebb szerepekben felbukkant például a Nevem: Senki, a Fennsíkok csavargója, vagy a Hullahegyek, fenegyerek képsorain is.

Már tiniként Oscarra jelölték

Néhány kisebb tévés szerep után a Karácsonyi vakáció jelentette az első jelentősebb mozis munkáját, de igazán ismertté a Cape Fear – A rettegés foka tette. A bűnöző Robert De Niro által megkörnyékezett tinilányt olyan érzékenységgel alakította, hogy Oscarra is jelölték érte mindössze 19 évesen.

A letartóztatási fotójából csinált posztert

16 évesen bevitték a rendőrségre, mert egy éjszakai szórakozóhelyen alkoholfogyasztáson kapták. Az eljáró rendőr azonban rajongója volt Lewis apjának: szóval nemcsak elengedte, de még a letartóztatási fotóját is odaadta neki. A színésznő később posztert nyomtatott belőle, és a házának egyik falát ékesítette vele, sőt, saját pólósorozatot is kiadott ezzel a mintával.

Hat évnyi vezetés után jött rá, hogy nincs jogsija

15 éves korától kezdve vezetett autót, sőt egy saját kocsija is volt az egyik barátja nevén. Természetesen jogosítványa ekkor még nem lehetett, de ez ennek hiánya egészen 21 éves koráig fel sem tűnt neki, ugyanis akkor állították meg először a rendőrök.

Kamaszkorában Brad Pittel járt

Mindössze 16 éves volt, amikor a Too Young to Die? című tévéfilm forgatásán összejött a nála 10 évvel idősebb, akkoriban még szintén a hírnév előtt álló Brad Pittel. Ezután négy évig tartott a kapcsolatuk, még az 1993-as Kalifornia – A halál nem jár egyedül című közös mozifilmjüket is szerelmespárként forgatták.

Magyar fesztiválon is koncertezett

A színészi mellett a rockzenei karrierje is jelentős, sőt, akadtak olyan évek, amikor inkább az utóbbira koncentrált. Ezt eleinte a Juliette and the Licks zenekar frontembereként tette, akikkel a Sziget fesztiválon is felléptek. 2009 óta szólóban nyomul, de közreműködött olyan neves előadók lemezein is, mint például a Prodigy.

A munkamánia miatt ment tönkre a házassága

1999 és 2005 között élt házasságban a profi gördeszkás Stephen Berrával, gyereke nem született. Az exférjével máig jó barátok, de a nyilatkozata szerint nem tudott úgy működni a kapcsolatuk, hogy mindkettejüknek mindig a foglalkozása volt az első.

A szcientológia segítségével jött le a drogokról

22 éves korában vészes drogproblémákkal küzdött, többek között kokainból és nyugtatókból is annyit fogyasztott, ami már komolyan veszélyeztette az egészségét. A családi kapcsolatai révén amúgy is kötődött a szcientológia egyházhoz, amelynek a rehabilitációs programja segített neki kitisztulni. Később egyszerre vallotta magát kereszténynek és szcientológusnak, az utóbbi években pedig úgy nyilatkozott, hogy már távolságot tart a sokak által szektának tartott szervezettől.

Sorozatgyilkosént tér vissza a moziba

Az utóbbi időben főként tévésorozatokban láthatták őt a nézők, többek között a még jelenleg is futó Yellowjackets, vagy I'm a Virgo szériák állandó szereplőjeként. De még idén esedékes a The Thicket című mozifilmjének bemutatója is, amiben egy Bill nevű sorozatgyilkost alakít majd.