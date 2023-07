Idén Kőszegen ugyan fontos régészeti esemény zajlott: egy talajszkenner segítségével két olyan kriptát találtak a Szent Jakab templomban, amiről senki nem tudott. Ez nagyon ritka lelet, és azért is olyan fontos, mert biztosan nem is rabolták ki ezeket. Az ilyen feltárásoknál azonban mindig figyelni kell a régészek egészségének védelmére is.

Dr. Magyar Donát a munkatársaival együtt első belépőként mintákat vesz a levegőből, majd azok értékelése után tanácsokat ad, hogy milyen védelemre van szükség a munkához. A kripták kinyitása előtt fóliasátrat húztak a terület fölé, majd teljes védőfelszerelésben várakoztak, hogy bejuthassanak oda, ahol több száz éve nem járt senki. A dr. Pap Ildikó Katalin által vezetett feltárásban összesen hét kamrát nyitottak fel, amiből kettő volt olyan, aminek a létére most derült fény.

"Ilyenkor mindig én megyek be elsőként, és azonnal mintákat veszek. A bejutás nem mindig egyszerű, volt, ahova kötélen lehetett csak beereszkedni" – idézi a Fanny magazin nyomán dr. Magyar Donátot a Travelo.

"Az első benyomás mindig az, mintha nem is lenne bent semmi. A sötétségbe érkezünk, a földön szivacsosan süppedő vastag fa- és csonttörmelék, a félhomályban kirajzolódnak a koponyák. A legtöbb kriptában fehér, lisztszerű bevonat borította az összeomlott koporsódeszkákat, csontokat, talajt, felkúszott a falakra is. Erről később ki is derült, hogy egy sugárgomba, ami nagyon nagy koncentrációban van jelen, és ilyen mennyiségben bizony veszélyes lehet. Az amúgy sokféle színű gombák közül itt főleg fehérek találhatóak, mert évszázadok óta nem érte őket napfény, nem kellett védekezniük az UV-sugárzás ellen. Különösen érdekesek azok, amelyeket a csontok maradványainak belső üregeiben találtunk. Ezek a több száz éves lebomlás utolsó fázisát jelzik, amikor már csak a csont marad, majd abból is egyre kevesebb, a gomba a belső üregekbe húzódik vissza, és miután elfogyott számára a táplálék, elpusztul. A maradványok szinte mállanak szét az ember kezében, ha megfogunk egy ilyen koponyát, az nagyon törékeny" - tette hozá az aerobiológus.

